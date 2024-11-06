Вучич: Мы выстраиваем свои отношения с Россией, потому что не Россия нас бомбила и не Россия отняла у нас Косово

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Президент Сербии прокомментировал отношения с Западом и Россией, а также вопрос, связанный с оказанием давления со стороны Запада в плане «необходимости поддержки антироссийских санкций». Александр Вучич в очередной заявил о том, что Белград не будет вводить санкции против России и объяснил, в чём отличие взаимоотношений Сербии с Западом и Российской Федерацией.

Вучич:

Вы же понимаете, что каждая из стран преследует свои интересы. Это нужно учитывать нам, равно как и другим странам нужно учитывать то, что свои интересы есть и у Сербии.

По словам сербского президента, партнёрские взаимоотношения с Россией основаны на том, что Россия против Сербии не воевала.

Вучич:

Не Россия нас бомбила. Не Россия отняла у нас Косово. И мы должны проводить эту разницу и понимать её.

Сербский президент при этом подчеркнул, что Сербия сделала европейский выбор, но не собирается отказываться от взаимовыгодных отношений с Россией. По словам сербского президента, в современном мире не может оставаться предрассудков о том, что интересы твоей страны заключаются в партнёрстве с одними и постоянной конфронтации с другими. Вучич считает это признаком устаревшего, блокового, мышления.