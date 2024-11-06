Трамп или Харрис? Для Украины намечаются два очень разных образа будущего (The New York Times, США)

NYT: Трамп и Харрис высказывают противоположные взгляды на роль США на Украине

Трамп и Харрис высказывают резко противоположные взгляды на роль США на Украине, пишет NYT. Киевские чиновники отчаянно пытаются подобрать аргументы, способные воздействовать на обоих кандидатов, но поддержка со стороны их главного военного спонсора остается под угрозой, считает автор статьи.

Марк Сантора (Marc Santora)

Кандидаты в президенты высказали резко противоположные взгляды на роль Америки в военных действиях, а также на значение союза НАТО, который служит щитом против России.

ВСУ теряют позиции на востоке Украины, причем это происходит самыми быстрыми темпами за последние годы. Переброска в Россию нескольких тысяч северокорейских солдат добавила новое непредсказуемое направление в самый жестокий конфликт в Европе за последние несколько поколений.

А российские бомбардировки — включая 20 ночных налетов беспилотников на Киев, только в октябре — каждый день приумножают число жертв.

На этом непростом фоне Украина готовится к выборам в США во вторник, которые почти наверняка определят курс страны в зависимости от того, кто победит в Белом доме.

Бывший президент Дональд Трамп, кандидат от республиканцев, и вице-президент Камала Харрис, кандидат от демократов, высказали резко противоположные взгляды на роль Америки в военных действиях, а также в военном блоке НАТО, который долгое время служил щитом против России.

Украинские чиновники, которые отчаянно пытаются избежать ядовитых партийных баталий, способных поставить под угрозу поддержку со стороны их главного военного спонсора, пытаются отыскать различные аргументы, которые могли бы понравиться обоим лагерям.

Заявления Трампа о том, что он сможет заключить сделку для прекращения военных действий еще до того, как вступит в должность, а также его нередко высказываемое негативное отношение к Украине — он даже обвинил Владимира Зеленского в развязывании конфликта — вызывают опасения, что он заставит украинцев пойти на невыгодную сделку, лишив их военной поддержки.

Зеленский, которого спрашивают о перспективах победы Трампа почти на каждой пресс-конференции или выступлении в СМИ, на прошлой неделе заявил журналистам в Исландии, что он "понимает все риски".

"Трамп много говорит, но я не слышал, чтобы он сказал, что сократит поддержку Украины", — сказал он.

В то же время Зеленский не питает иллюзий относительно тяжелых последствий потери военной помощи со стороны США.

"Если эта поддержка ослабнет, Россия займет больше территорий, и это помешает нам выиграть в борьбе, — заявил он в интервью южнокорейской телекомпании KBS. — Такова реальность".

Киев явно ищет способы привлечь внимание к хорошо задокументированному операционному подходу Трампа к внешней политике. Зеленский подчеркнул, что помощь в защите Украины отвечает экономическим интересам Америки, поскольку его страна "богата природными ресурсами, включая важнейшие металлы стоимостью в триллионы долларов США".

В 2022 году канадская консалтинговая компания SecDev оценила полную стоимость всех минеральных ресурсов Украины в 26 триллионов долларов, включая уголь, газ и нефть. Стратегические ресурсы, включая 7% мировых запасов титана, 20% запасов графита и 500 тысяч тонн лития, крайне необходимого для аккумуляторов электромобилей, находятся на территории Украины.

По данным украинских чиновников, британской разведки и независимых расследований, Россия уже присваивает некоторые из этих ресурсов на занятых территориях.

Эти драгоценные ресурсы, по словам Зеленского, "укрепят либо Россию и ее союзников, либо Украину и демократический мир".

Сенатор Линдси Грэм, республиканец от Южной Каролины и союзник Трампа, высказал аналогичную мысль в видео, которое он записал вместе с Зеленским в сентябре. "Они сидят на триллионе долларов полезных ископаемых, которые могут быть полезны для нашей экономики, — заявил Грэм. — Поэтому я хочу продолжать помогать нашим друзьям на Украине".

Зеленский также упомянул возможность использования украинских подразделений для замены некоторых американских войск, размещенных в Европе после окончания военных действий, отметив, что закаленные в боях украинские военнослужащие могут оказаться полезными для защиты европейского континента.

Вероятно, это было сделано для того, чтобы привлечь внимание к давней цели Трампа — сократить военное присутствие Америки в Европе. В 2020 году он вывел из Германии почти 10 тысяч военнослужащих — около четверти размещенного там контингента.

"Дональд Трамп совершенно непредсказуем — как в негативном, так и в позитивном смысле, — считает Александр Коваленко, известный украинский военный и политический аналитик. — Трамп может совершенно непрогнозируемо занять позицию, которая полностью блокирует помощь Украине, или же он может столь же непредсказуемо принять решение оказать Украине такую поддержку, которую ни Джо Байден, ни Камала Харрис никогда бы не одобрили".

Харрис считается более предсказуемой и, скорее всего, будет проводить политику, аналогичную политике администрации Байдена, что ставит перед Киевом другие задачи.

Многие украинцы считают, что администрация Байдена была скована страхом перед прямой конфронтацией с Москвой, что привело к слишком осторожной и медленной реакции, которая в конечном итоге обрекла их на медленное поражение.

"Будущему президенту Харрис придется решать главную проблему американской поддержки Украины: захочет ли она, чтобы Украина победила Россию, и готова ли она предоставить для этого военные, дипломатические и финансовые ресурсы?" Мик Райан, генерал-майор австралийской армии в отставке и научный сотрудник исследовательской группы Lowy Institute, не так давно написал следующее: "Если ответ на этот вопрос положительный, это потребует от Соединенных Штатов и НАТО изменения своей стратегии и более тесного согласования планов НАТО и Украины, чтобы довести страну до победы".

Сдержанная реакция Байдена на план победы, который Зеленский представил во время недавней поездки в Вашингтон, усугубила растущее чувство разочарования, которое повлияло на общественное мнение. В Киеве заявили, что это ограничивает возможности поиска приемлемого завершения военных действий.

Нет никаких признаков того, что Соединенные Штаты окажут Украине ту военную поддержку, которая, по их мнению, необходима для того, чтобы заставить Россию начать переговоры, и нет никаких признаков того, что Вашингтон готов взять на себя обязательства по предоставлению гарантий безопасности, которые Киев считает необходимыми для достижения прочного мира.

На этой неделе Зеленский заявил журналистам, что Америка предоставила лишь малую часть военной поддержки, обещанной в рамках пакета помощи в размере 61 миллиарда долларов, принятого в апреле, что осложняет возможности Украины по планированию того, что произойдет после президентских выборов в Соединенных Штатах.

"Нам нужно рассчитывать на очень конкретные действия в очень конкретное время, иначе невозможно управлять сложившейся ситуацией, невозможно управлять линиями обороны, невозможно обезопасить людей, невозможно подготовиться к зиме", — заявил Зеленский на этой неделе.

"Это не вопрос денег, — отметил он. — Это всегда вопрос бюрократии, логистики, идей или скептицизма".

Поскольку Украина продолжает терять позиции на восточном фронте, военный аналитик Коваленко считает, что независимо от того, кто победит во вторник, внутриполитические баталии, которые могут последовать за выборами, представляют собой риск, сея хаос, которым Москва с готовностью воспользуется.

"На самом деле меня больше пугает не январь 2025 года, когда состоится инаугурация, а период непосредственно после выборов, — заявил он в интервью. — Россия в полной мере воспользуется выборами в США, после чего внутриполитические события будут доминировать, отвлекая американское общество от Украины и других внешнеполитических вопросов".