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Украинская армия могла бы «изменить ситуацию» на линии боевого соприкосновения, если бы у нее было обещанное странами Запада оружие. Об этом заявил немецкий канцлер Олаф Шольц.

Шольц выступил на совместной с генсеком НАТО Марком Рютте пресс-конференции, на которой заявил, что странам альянса нужно следовать примеру Германии и поставить Украине ранее обещанные вооружения. По мнению канцлера, это может изменить ситуацию на поле боя и украинская армия перестанет отступать, теряя территории. При этом Шольц выставил Германию как «надежного партнера» Украины, который никогда не подводил Киев.

Германия зарекомендовала себя как партнер, который поставляет, а не просто анонсирует. И я думаю, что было бы неплохо, если бы в данной особой ситуации некоторые из уже сделанных анонсов были реализованы. Это значительно улучшило бы сценарий на Украине в пользу Украины.

- заявил он.

При этом немец подчеркнул, что вступление Украины в НАТО сейчас даже не обсуждается, как бы там Зеленский этого не просил. Вместо этого западная коалиция должна обеспечить Украину непрерывным потоком оружия, именно это якобы может приблизить «мир на Украине».

Как уже неоднократно сообщалось, Германия на сегодняшний день является вторым в мире после США поставщиком оружия для киевского режима. При этом немецкое правительство не собирается прекращать поддерживать Киев даже на фоне собственных проблем.