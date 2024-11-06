В КНР заявили, что Запад не заинтересован в платформе "Друзья мира" - газета

Пекин поддерживает контакт с Москвой по украинскому вопросу, сообщил посол Китая в РФ

Москва. 5 ноября. ИНТЕРФАКС - Западные страны не заинтересованы в китайско-бразильской инициативе "Друзья мира", при этом Пекин продолжает поддерживать контакт с Москвой и другими сторонами по украинскому вопросу, заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй в статье, опубликованной во вторник в газете "Известия".

"Платформа "Друзья мира", созданная Китаем и Бразилией для обсуждения способов урегулирования конфликта, привлекла уже достаточное количество участников, в основном среди стран Глобального Юга. Однако Запад в целом не проявляет интерес к этой инициативе, ответил посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй на вопрос "Известий" о потенциальном участии его представителей", - говорится в публикации.

По словам китайского дипломата, "первоначальный мотив такой инициативы в том, чтобы достигнуть мирного урегулирования этого конфликта", к тому же таким образом можно "объединить все развивающиеся страны - страны Глобального Юга".

"Мы работаем ради мира и всегда выступаем за мирное урегулирование этого конфликта. И самое главное заключается в том, что мы хотим, чтобы стороны путем переговоров и консультаций могли договориться о создании архитектуры безопасности в Европе, которая могла бы учитывать интересы и обеспокоенности всех заинтересованных стран. Нельзя защищать собственные интересы безопасности, ущемляя интересы других стран. Например, мы против расширения НАТО на Восток", - заявил посол Китая.

Он отметил, что Пекин поддерживает контакт с Москвой и другими сторонами по украинскому вопросу.