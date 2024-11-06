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ТАСС

Посол КНР уверен, что диалог РФ и Украины должен идти без вмешательства извне

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Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй
Посол Китая в России Чжан Ханьхуэй.
Источник изображения: © Сергей Карпухин/ ТАСС

Чжан Ханьхуэй считает, что конфликт может закончиться только переговорами

МОСКВА, 5 ноября. /ТАСС/. Китай поддерживает диалог между Москвой и Киевом без вмешательств в него других стран. Об этом заявил газете "Известия" посол КНР в РФ Чжан Ханьхуэй.

"Мы поддерживаем диалог между Россией и Украиной без вмешательства извне. Мы поддерживаем тесные контакты с Российской Федерацией. Мы также занимаемся урегулированием конфликта и поддерживаем контакты с другими сторонами, чтобы все заинтересованные стороны могли поговорить. Я думаю, что любой конфликт закончится только переговорным путем. Другого выхода нет", - сообщил он изданию.

Посол также отметил, что платформа "Друзья мира", созданная Китаем и Бразилией для обсуждения способов мирного урегулирования украинского конфликта, привлекла уже достаточное количество участников, в основном среди стран глобального Юга. "Первоначальный мотив такой инициативы в том, чтобы достигнуть мирного урегулирования этого конфликта. Во-вторых, мы можем таким образом объединить все развивающиеся страны - страны глобального Юга. Мы работаем ради мира и всегда выступаем за мирное урегулирование этого конфликта. И самое главное заключается в том, что мы хотим, чтобы стороны путем переговоров и консультаций могли договориться о создании архитектуры безопасности в Европе, которая могла бы учитывать интересы и обеспокоенности всех заинтересованных стран. Нельзя защищать собственные интересы безопасности, ущемляя интересы других стран. Например, мы против расширения НАТО на восток", - добавил дипломат.

В сентябре министр иностранных дел КНР Ван И на встрече со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом в Нью-Йорке заявил, что Китай, Бразилия и другие страны глобального Юга создадут платформу "Друзья мира", чтобы способствовать мирному разрешению украинского кризиса.

В мае по итогам консультаций Ван И и Аморим опубликовали совместное заявление из шести пунктов. В нем говорится, что диалог и переговоры - единственный путь к урегулированию украинского кризиса. КНР и Бразилия предложили "в подходящее время" провести международную мирную конференцию "с равноправным участием всех сторон и обсуждением мирных планов".

Россия ознакомилась с предложениями Китай и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал их "хорошей базой" для попыток поиска мира. 

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