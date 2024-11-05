Южнокрейская разведка назвала размер денежного содержания военнослужащих КНДР, якобы участвующих в украинском конфликте

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Западная и южнокорейская пресса продолжает разгонять тему отправки северокорейских военных в Россию якобы для участия в боевых действиях. Уже даже названа зарплата солдат КНА, которую они будут получать от российского Минобороны. Такими знаниями поделилось англоязычное южнокорейское издание The Korea Herald.

По данным газеты, которая ссылается на южнокорейскую разведку, военнослужащие КНА, якобы участвующие в боевых действиях, будут получать в месяц 2 тысячи долларов. Кроме военных, Пхеньян также якобы отправляет в Россию своих рабочих для восстановления освобожденных территорий. Они будут получать в месяц порядка 800 долларов.

Также Россия поставит Северной Корее 700 тысяч тонн риса, что позволит Пхеньяну частично покрыть дефицит продуктов. Кроме того, разведка Южной Кореи не исключает, что КНДР получит передовые космические технологии, которые позволят Северной Корее самостоятельно выводить на орбиту космические аппараты, в первую очередь разведывательные спутники.

Самая приятная часть сделки, которую может получить Северная Корея, — это возможность заставить Россию сражаться на ее стороне в случае возникновения непредвиденных обстоятельств на Корейском полуострове,

— утверждает издание, имея в виду подписанный Москвой и Пхеньяном договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве.

Напомним, что глава МИД КНДР Цой Сон Хи в ходе официального визита в Россию подтвердила, что Пхеньян оказывает Москве военную помощь с самого начала специальной операции на Украине. При этом она не стала вдаваться в какие-либо подробности. Подтверждения отправки военнослужащих КНА для участия в боевых действиях до сих пор нет.