США проинформировали Россию о предстоящем тестовом пуске МБР "Минитмен-3" - Пентагон

Вашингтон. 4 ноября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты заранее направили России уведомление о предстоящем испытательном пуске межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III, сообщили американские Космические силы.

Пуск планируется осуществить с шахтной пусковой установки на базе американских Космических сил во вторник в 23:01 по времени Восточного побережья США (в среду в 10:01 по Москве).

По данным Командования глобальных ударов ВВС США, испытательный пуск невооруженной МБР, который является плановым, проводится для проверки готовности и эффективности средств американских ядерных сил сдерживания.

США закрывают на период испытания пять районов в Тихом океане, в том числе в зоне ракетного полигона, следует из международного предупреждения для мореплавателей HYDROPAC 3405/24.

Согласно указанным координатам, траектория полета ракеты будет проходить с базы Космических сил США Ванденберг в Калифорнии до района тихоокеанского полигона, расположенного вблизи атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

По данным американских экспертов, ожидается пуск на дальность примерно 6,8 тыс. км. Такие испытания проводятся до четырех раз в год и планируются заблаговременно.

Minuteman III с дальностью действия 12 тыс. км является единственной МБР шахтного базирования в составе стратегических ядерных сил США.