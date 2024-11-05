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Военное обозрение

Американские СМИ: Иран может привлечь регулярную армию к нанесению ответного удара по Израилю

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Источник изображения: topwar.ru

Тегеран при нанесении ответного удара по Израилю может привлечь не только Корпус стражей исламской революции, но и регулярные войска. Об этом пишет американская деловая газета The Wall Street Journal. В публикации подчеркивается, что соответствующее решение принято властями Ирана из-за гибели военнослужащих и гражданских лиц во время израильской атаки.

Подобное решение Тегеран принял в свете того, что в результате последних израильских ударов были потери среди иранских военнослужащих и гражданских лиц

– отмечает The Wall Street Journal.

Автор материала оговаривается, впрочем, что о полномасштабном развертывании войск в регионе речи не идет.

Напомним, после израильской ракетной атаки 26 октября этого года американские СМИ писали, что на этом горячая фаза противостояния Тегерана и Тель-Авива будет завершена. В публикациях отмечалось, что Израиль через третьи страны заблаговременно предупредил Иран о готовящейся атаке, потребовав не отвечать на нее.

В свою очередь некоторые ближневосточные СМИ утверждали, что Иран также через третьи страны проинформировал Израиль о том, что его условия приняты.

Однако позже из Тегерана стали поступать сообщения о подготовке ответного удара по Израилю. А источники в Тель-Авиве сообщили, что Израиль может предпринять попытку ликвидации ядерного потенциала Ирана после президентских выборов в США, которые состоятся 5 ноября.

Таким образом можно констатировать, что о снижении эскалации на Ближнем Востоке пока речь не идет.

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