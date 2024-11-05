Германия отказывается увеличивать объёмы военной помощи Украине, несмотря на проблемы Киева с поддержкой Запада

Несмотря на то, что Украина в ближайшее время может столкнуться с проблемами с финансами и военной помощью, Германия не намерена увеличивать поддержку Киева. Об этом заявил глава Минфина ФРГ Кристиан Линднер в эфире телеканала N-TV.

Вероятный приход Трампа к власти в США может оставить Украину без финансирования, а все расходы американцы переложат на Европу. В этой ситуации немцы не хотят увеличивать финансовые вливания в Киев, а также наращивать военную помощь. Как заявил Линднер, Германия и так «неплохо» поддерживает Украину и не видит причин для увеличения помощи.

Мы поставляем системы вооружения, оказываем финансовую помощь и обеспечиваем защиту многим украинцам в Германии. Мы уже являемся вторым по величине донором Украины в мире. Германия финансирует добрую половину всей помощи из Европы. В настоящее время нет никаких признаков того, что необходимо сделать больше.

- заявил глава Минфина ФРГ.

В случае перекладывания поддержки Украины на Европу, Германия будет выступать за увеличение доли помощи от других европейских государств, но только не своей. Как это будет выглядеть, покажет время, потому что не все страны Европы горят желанием увеличивать военную помощь Украине. На сегодняшний день многие страны ЕС самоустранились от передачи вооружений Киеву, участвуя в его поддержке только финансово, в рамках продвигаемых Еврокомиссией инициатив.

Германия на сегодняшний день является второй в мире после США по объемам поставленной Украине военной помощи. При этом у Бундесвера имеются проблемы с боеготовностью боевой техники.