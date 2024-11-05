Система управления войсками строится на вранье и безответственности — Бутусов (Цензор.НЕТ, Украина)

"Цензор": командиры ВСУ боятся докладывать начальству о провалах в обороне

В ВСУ существует ряд системных проблем, указал главный редактор портала "Цензор.нет" Юрий Бутусов. Это хаос в управлении, беспорядочная кадровая работа, перекладывание ответственности, постоянное вранье и утрата доверия к армии. Так удержать фронт невозможно.

Юрий Бутусов

Методами, которыми пользуется главнокомандующий ВСУ Александр Сырский для управления войсками, удержать фронт невозможно.

В интервью "Радио Свобода"* главный редактор "Цензор.нет" Юрий Бутусов перечислил комплекс факторов, которые влияют на текущую ситуацию на фронте.

Не в порядке значимости, а в порядке того, что непосредственно влияет на организацию и управление боевыми действиями.

Первое. Ручной режим управления. Ручной режим управления у самого главнокомандующего, который вмешивается прямо в руководство боевыми действиями батальонов и бригад через ОСУВ (оперативно-стратегическое управление войск. — Прим. ИноСМИ) и ОТУВ (оперативно-тактическое управление. — Прим. ИноСМИ), через комбригов бригад. И такой же самый стиль вмешательства и "перепрыгивания" через все звенья цепи управления есть и в командовании ОСУВ. Поэтому, к сожалению, у нас такой хаос и ручной режим, системной работы нет в принципе.

Второе. Это хаос в кадровой работе. Сырский просто беспрерывно тасует командиров. Есть бригады, где по шесть раз меняли командиров. Командиры батальонов постоянно тасуются. В этом процессе нет никакой логики, здравого смысла. Последнее время я привожу пример, когда за два месяца сняли двух командиров 24-й бригады, поставили третьего. Сняли двух человек, имевших репутацию, — Ивана Голишевского и Сергея Мазорчука, известных командиров, которые обладали авторитетом в коллективе. Их основная вина — что они честно и правдиво докладывали обстановку. О том, что противник наступает, что приходится отходить, что противник захватывает те или иные позиции. Это всё называется паникерством, это называется отсутствием твердости, которую надо сохранять. Сырский сам уничтожает доверие к своим подчиненным. Он постоянно перекладывает ответственность. С этой кадровой чехардой просто невозможно выполнять задания. Потому что командиров, которые проявляют самостоятельность и ответственность, хотят честно докладывать о сложной обстановке, — их сразу снимают. Это просто массовое явление.

Третье. Ответственность. Ответственности просто нет. У нас есть ответственность, но она рассредоточена. Ответственность у нас почти исключительно внизу. Случаются какие-то проблемы на фронте — у них есть комплексные причины: и боеприпасы, и использование войск, подготовка, тактика, соотношение сил и средств, наступление противника, что тоже важно. Противник здесь проходит, вклинивается, здесь выбивает наши позиции. Всегда идет поиск виноватых. Виновны всегда исполнители, это всегда в первую очередь солдаты, потом командиры батальонов и командиры бригад. Никогда — генералы, никогда — командующие ОТУВ, ОСУВ и никогда — сам Сырский, который лично постоянно вмешивается в управление войсками на тактическом уровне и говорит комбатам, куда им, в какое время выйти. Хотя это полный абсурд, такого нет нигде, ни в НАТО, это просто совковость чистой воды. Постоянно размытая ответственность, перекладывание ответственности вниз. Это приводит к глобальной проблеме.

Четвертое. Проблема утраты доверия к армии. Это непрерывное вранье, система управления войсками основана на вранье, на субъективном взгляде неких безответственных начальников, которые ведут себя, как вахтеры, а не как лидеры. Отсутствие лидерства в армии убивает доверие. Потому что есть каста начальников, которые, как вахтеры, имеют право кричать на подчиненных, отчитывать их, снимать с должности. И есть наверху каста неприкасаемых, которые никогда ни за что плохое ответственности не несут. Которые просто покрикивают за линии фронта на карте, кому-то что-то приказывают и не отвечают ни за боеспособность войск, ни за потери, ни за порядок использования находящихся в подчинении подразделений. И вот этот полный разрыв в ответственности, в управлении — он приводит к ключевой проблеме — утрате доверия. Армия просто не доверяет командованию, потому что система тотальной лжи заставляет у нас выдвигаться на передний план тех, кто только и думает об отчетах, о докладах, о рапортах, а от всех остальных требуется имитировать работу и думать, как бы о ней доложить начальству. И обязательно не достоверную информацию нужно докладывать, а ту, которую начальство хочет услышать. Нужно гадать, что же оно там скажет. Это абсолютно неадекватная система управления, с такой системой воевать невозможно.

Про вранье я пишу в целом как про основную проблему, у меня есть отчеты с 2022 года, еще при Залужном. Потому что, конечно, эта история началась не с самого Сырского. Когда об этом говорит Марьяна Безуглая, к сожалению, партия "Слуга народа" и сама Марьяна Безуглая, это часть той лжи, потому что сама Безуглая ее постоянно распространяет. Как она недавно заявила, военно-гражданская администрация и президент возводят некие линии обороны в Донбассе. Это чистая ложь. К сожалению, Марьяна Безуглая врет, как и генералы, только у нее другая задача. Она таким образом хочет переложить всю ответственность за то, что происходит на фронте, с президента и партии "Слуга народа", которая распределяет ресурсы, отвечает за линии обороны, выделение средств, — хочет перебросить на каких-то генералов, будто они сами воюют и сами всем распоряжаются.

Вот это очень показательно для нашей власти. Она никогда не берет ответственность на себя. И это и Марьяна Безуглая, и Сырский. Они все в этой обстановке ведут себя одинаково. И вместо того, чтобы объединиться и взять ответственность в команде на себя, они заняты только одним: переложить, ткнуть пальцем в кого-то. Конечно, это исходит от Зеленского с Ермаком, а продолжают те люди, которых они назначают на командные должности. Это одинаковый стиль таких "ябед", которые всегда ищут виновных и никогда не скажут: "Это я должен сделать, я должен проверить". Депутат комитета по обороне от правящей партии занята тем, что просто говорит, что какой-то генерал что-то там делает.

Почему сыпется фронт. Как правило, фронт сыпется таким образом. Не потому, что российское командование там пускает какие-то танковые колонны. Сначала на фронт направляют то или иное боевое подразделение. Ему нарезают полосу обороны, которая значительно превышает возможности выполнять боевые задания. Подразделение, батальон или бригада, вынуждены растягиваться тоненькой линией безо всяких резервов, без второй линии обороны. Им нельзя говорить, что это нереально. Если они скажут: "Вы нас послали на нереальную задачу", то этих командиров снимут. Первое вранье.

Второе вранье. Подразделение вводят в бой. У нас нет обороны. На словах мы ведем оборону. Как правило, войска используются, их бросают во встречный бой. Им намечают полосу, где часть позиций захвачена противником. Они не могут организовать оборону на том или ином тыловом рубеже. Им такую возможность не дают. Им говорят: "Удерживайте здесь". Если какой командир начинает честно говорить, что там противник и туда нельзя зайти, то что делают? Снимают. Поэтому он может либо имитировать этот процесс, или думать, как преподнести в докладе так, чтобы и начальство было довольно, и себя не подставить.

Третье. У нас противник обходит позиции с фланга. Поскольку все командиры боятся докладывать обстановку, то никто не сообщает, что его продавили. Есть у нас еще честные командиры на фронте, которые докладывают обо всём, — их, к сожалению, очень немного остается. Вот у нас Селидово, Нью-Йорк, Горняк — везде одни и те же проблемы. Фланги продавливаются, а тот командир, у которого продавили позиции, об этом не докладывает, потому что его снимут. Докладывают соседи. Кого снимают в этом случае? Сняли командира 15-й бригады НГУ (национальной гвардии Украины. — Прим. ИноСМИ), которая обороняла Селидово. За что? Он доложил, что обстановка сложная и его фланги обходит противник, там нет наших позиций. Его сняли, поставили другого, который не докладывает. Кому от этого лучше, кто от этого выиграл?

Такая же ситуация с резервами: командиры сообщают, что у них нет людей для ротации, что необходимы люди, что они не удерживают рубеж обороны, что нет возможности менять людей. Им людей не дают, людей направляют в какие-то заново сформированные части и не обращают внимания на боеготовность подразделений, которые находятся на линии. С командирами, которые говорят, что они не могут выполнить задачу, если им не дадут людей, что делают? Снимают. В результате у нас вместо адекватного планирования действий в обороне, развертывания сил и системного уничтожения противника идет вот такая политиканская игра, которую задают сверху. И руководство страны, начиная со ставки Верховного главнокомандующего, требует хороших новостей. Вот эти видосики, которые записывает Зеленский, — это же не просто фигура речи. Он так же для этих видосиков требует от подчиненных хороших новостей. И такие генералы, как Александр Сырский, которые трясутся за свое кресло больше, чем за своих подчиненных, — они принимают такие правила игры. И Марьяна Безуглая их принимает. Они все хотят получать хорошие новости. А когда всё плохо — в этом у Сырского виноват солдат, комбат. У Марьяны Безуглой — Сырский. У какого другого чиновника — сама Безуглая. Они все друг на друга показывают пальцами, а общей ответственности за оборону Украины, которая должна быть их общим делом по их должностным обязанностям, у них нет.

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