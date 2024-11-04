Анкара передала в ООН письмо с призывом около 50 стран к оружейному эмбарго против Израиля - СМИ

Стамбул. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции передали в ООН письмо, в котором от имени 52 стран призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Информацию об этой инициативе оно получило от источников в турецком МИД.

Письмо подписали и две организации: Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества. Авторы письма считают необходимым ввести эмбарго, так как, по их мнению, Израиль нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израильская сторона, как сообщалось, отвергает подобные обвинения.

По сообщению "Анадолу", среди подписавших письмо стран Турция, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия.