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Интерфакс-АВН

Анкара передала в ООН письмо с призывом около 50 стран к оружейному эмбарго против Израиля - СМИ

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Здание штаб-квартиры ООН
Здание штаб-квартиры ООН.
Источник изображения: © Jakub Porzycki/ NurPhoto via Getty Images

Стамбул. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Власти Турции передали в ООН письмо, в котором от имени 52 стран призывают ввести оружейное эмбарго против Израиля, сообщает в воскресенье агентство "Анадолу".

Информацию об этой инициативе оно получило от источников в турецком МИД.

Письмо подписали и две организации: Лига арабских государств и Организация исламского сотрудничества. Авторы письма считают необходимым ввести эмбарго, так как, по их мнению, Израиль нарушает права человека и нормы международного гуманитарного права в ходе боевых действий в секторе Газа и Ливане.

Израильская сторона, как сообщалось, отвергает подобные обвинения.

По сообщению "Анадолу", среди подписавших письмо стран Турция, ОАЭ, Бразилия, КНР, Иран, ЮАР, Киргизия, Казахстан, Россия, Саудовская Аравия.

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ОАЭ
Россия
Саудовская Аравия
Турция
ЮАР
Компании
ООН
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