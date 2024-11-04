Немецкие военные во время учений на полигоне в Пабраде, Литва.

Партия BSW в бундестаге подняла вопрос о присутствии немецких военных на Украине

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Депутаты бундестага от партии "Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость" (BSW) призвали федеральное правительство Германии предоставить объяснения после сообщений СМИ о присутствии немецких солдат на Украине, пишет "Лента.ру" со ссылкой на документ.

"По нашему мнению, пребывание солдат Бундесвера на Украине и, следовательно, в зоне боевых действий (...) затрагивает вопросы международного права, касающиеся условий, при которых Федеративная Республика сама может стать стороной войны", — говорится в обращении политиков.

Депутаты в письме ссылаются на статью издания Business Insider от 15 октября этого года, в которой сообщалось о присутствии немецких военных в течение нескольких месяцев с начала лета 2024 года в рамках миссии Североатлантического альянса по содействию безопасности и тренировке военных на Украине.

В середине сентября солдат бундесвера отозвали с Украины по приказу Федерального министерства обороны, отмечается в документе.

Немецкие политики потребовали объяснений от федерального правительства, поскольку канцлер Германии Олаф Шольц много раз настаивал на том, что солдаты ФРГ не будут участвовать в конфликте на Украине, а также призвали сделать все возможное, чтобы избежать эскалации боевых действий и прийти к прекращению огня.

Минобороны России неоднократно заявляло, что киевский режим использует иностранных наемников в качестве "пушечного мяса", а российские военные продолжат уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинские военные плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.