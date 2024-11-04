«Выстрелил — забыл»: В России создали новый комплекс «Молот» для поражения дронов противника кинетическим перехватчиком

Источник изображения: topwar.ru

В России разработан новый переносной зенитный комплекс для перехвата небольших беспилотников с помощью дрона-перехватчика. Об этом сообщают российские ресурсы.

В Сети появились кадры испытания нового антидронового комплекса, созданного специалистами компании Nova Labs. Комплекс представляет собой ручную пусковую установку, выстреливающую по цели дроном-перехватчиком. Как пояснили разработчики, сам дрон оснащен тепловизионной головкой наведения, что позволяет ему осуществлять захват цели. На кадрах, предоставленных Nova Labs, запущенный перехватчик сбил квадрокоптер, летевший на высоте 200 метров со скоростью 80 км/час.

По сути, это дрон-перехватчик, запускающийся с ручной пусковой установки. Он оснащён тепловизионной головкой наведения.

— пишет ТГ-канал «Беспилот».

Источник изображения: topwar.ru

В самой компании пояснили, что комплекс представляет собой переносной зенитный ракетный комплекс «Молот», предназначенный для поражения БПЛА на средних и малых высотах в зоне прямой видимости. В комплект входит беспилотный перехватчик «Молот» и многоразовая пусковая труба. Комплекс действует по принципу «выстрелил — забыл».

«Молот» оснащён собственной интеллектуальной тепловизионной системой наведения, что позволяет после захвата оператором цели сопровождать и ликвидировать её в автоматическом режиме с помощью кинетического удара или огневого поражения.

— добавили в Nova Labs.