Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток - CENTCOM

Вашингтон. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики В-52 ВВС Соединенных Штатов прибыли на Ближний Восток в соответствии с ранее объявленными планами усиления американского военного присутствия в регионе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла военно-воздушной базы Майнот прибыли в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Как накануне сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, по обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорилось в сообщении.

В октябре на фоне продолжающегося конфликта в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.