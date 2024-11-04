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Интерфакс-АВН

Американские бомбардировщики B-52 прибыли на Ближний Восток - CENTCOM

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В-52Н
В-52Н.
Источник изображения: © НЦУО РФ/ТАСС

Вашингтон. 3 ноября. ИНТЕРФАКС - Бомбардировщики В-52 ВВС Соединенных Штатов прибыли на Ближний Восток в соответствии с ранее объявленными планами усиления американского военного присутствия в регионе, сообщило Центральное командование ВС США (CENTCOM).

"Стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress из состава 5-го бомбардировочного авиакрыла военно-воздушной базы Майнот прибыли в зону ответственности Центрального командования ВС США", - говорится в сообщении командования в соцсети Х.

Как накануне сообщил Пентагон, министр обороны США Ллойд Остин распорядился дополнительно направить на Ближний Восток эсминцы, истребители и бомбардировщики.

"С учетом наших обязательств по защите граждан и сил США на Ближнем Востоке, по обороне Израиля и деэскалации посредством сдерживания и дипломатии министр обороны приказал дополнительно развернуть в регионе эсминцы противоракетной обороны, эскадрилью истребителей, самолет-заправщик и несколько дальних бомбардировщиков ВВС США B-52", - говорилось в сообщении.

В октябре на фоне продолжающегося конфликта в регион для обеспечения безопасности Израиля прибыли истребители F-15E Strike Eagle и F-16 Fighting Falcon, штурмовиков A-10 Thunderbolt II вместе с несколькими тысячами военнослужащих.

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
США
Продукция
A-10 Warthog
B-52
F-15
F-16
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