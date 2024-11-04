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Сикорский: предлагаем Украине покупать у нас вооружение в кредит (Polsat TV, Польша)

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.
Источник изображения: © AP Photo / Sarah Meyssonnier

Глава МИД Польши Сикорский предложил Киеву покупать вооружения в кредит

Польша предлагает Украине покупать вооружения у нее в кредит, об этом заявил глава МИД республики Радослав Сикорский в интервью Polsat TV. Предложение об "оборонном кредите"было внесено правительством Туска давно. Министр считает, что Киев должен был изначально покупать оружие в кредит.

(…) В программе "Гость событий" на телеканале Polsat министра иностранных дел Польши Радослава Сикорского попросили прокомментировать недавние высказывания Владимира Зеленского, который заявил, что "Польша нашла еще одну причину, чтобы не передавать нам самолеты МиГ-29".

"Мы выяснили происхождение этой цитаты. Эти слова были сказаны в контексте рассуждений о ходе военного конфликта", — сказал глава польского МИД. "Никаких специальных нападок президента Украины на Польшу не было, просто Украина сейчас находится в сложной ситуации, поэтому она совершает ошибки".

"Польша в этом конфликте является фронтовой страной. Мы — единственная страна ЕС и НАТО, у которой в соседях и Россия, и Украина. Украина понимает, что нам тоже нужно сдерживать Путина", — добавил он.

Сикорский подчеркнул, что у Польши "есть свои оборонные потребности". "Будучи министрами польского правительства, и господин заместитель премьер-министра Косиняк-Камыш, и я — мы должны держать этот конфликт как можно дальше от наших границ", — сказал он.

Говоря о помощи Украине, министр подчеркнул, что правительство Дональда Туска "внесло предложение о предоставлении “оборонного кредита”". "Это можно было сделать с самого начала: пожалуйста, покупайте у польских заводов в кредит, а когда восстановитесь, вернете деньги", — сказал Сикорский.

Касаясь темы эксгумации жертв Волынской резни, политик отметил: "Украина позволила похоронить 100 тысяч солдат вермахта. Отношение к нашим павшим должно быть не хуже".

Несколько дней назад члены Палаты представителей США обратились к президенту Джо Байдену с просьбой предоставить Польше разрешение сбивать российские ракеты над Украиной. "Польша примет решение вместе с НАТО. Решение еще не принято", — прокомментировал Сикорский.

Продолжая тему ситуации на Украине, министр сказал: "Украина действительно переживает трудные времена, поэтому необходимо проявить сочувствие к Зеленскому, который оказался в непростой ситуации. (…)

Отвечая на вопрос о президентских выборах в США, глава МИД Польши сказал: "Польша должна быть хорошо защищена. Независимо от того, кто победит".

Сикорский: мы должны быть уверены, что во втором туре наш кандидат победит

На вопрос, будет ли он выдвигаться кандидатом на пост президента от "Гражданской платформы", Сикорский ответил: "Я читал об этом в СМИ, значит, это правда.

"Мы должны быть уверены, что во втором туре победит наш кандидат. Это самое важное для того, чтобы начать выполнять наши предвыборные обещания. Потому что нынешний президент препятствует работе правительства, злонамеренно отправляет законы в Конституционный трибунал (…), накладывает вето или блокирует назначения, например, на должности послов", — добавил он.

(…)

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