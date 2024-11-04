Россия наступает, и США опасаются, что Украину ждут мрачные времена (The New York Times, США)

NYT: в западных столицах считают, что Украину ждут мрачные времена

В связи с наступлением российских войск в Донбассе пессимизм царит как в Киеве, так и в Вашингтоне, пишет NYT. Однако при этом американцы твердо стоят на том, что всех еще живых украинских мужчин надо использовать до последнего в борьбе против России.

Джулиан Барнс (Julian E. Barnes), Эрик Шмитт (Eric Schmitt), Хелен Купер (Helene Cooper), Ким Баркер (Kim Barker)

Американские военные и разведчики заключили, что конфликт на Украине вышел из тупика, поскольку Россия неуклонно идет вперед, а в Киеве и Вашингтоне назревает пессимизм.

Падение морального духа и сомнения в том, что американская поддержка продолжится, представляют собой угрозу для кампании Киева. Украина теряет территории на востоке, а ее силы внутри России также отброшены назад.

<…>

Если поддержка США продержится до следующего лета, у Киева может появиться шанс воспользоваться слабостями России и ожидаемой нехваткой солдат и танков, говорят американские чиновники.

Этим летом аналитики американского правительства пришли к выводу, что Россия вряд ли добьется значительных успехов на Украине в ближайшие месяцы, поскольку ее плохо обученные войска не смогут прорваться через украинскую оборону. Но эта оценка оказалась неверной.

Российские войска продвигаются вперед в Донбассе на востоке Украины. Они отвоевали более трети территории, захваченной ВСУ в ходе внезапного контрудара в Курской области ранее в этом году. А количество ударов российских беспилотников по Украине возросло с 350 в июле до 750 в августе и 1 500 в сентябре.

“Ситуация напряженная, — признал украинский майор с позывным “Гризли”, чье подразделение находится на украинской стороне границы с Курской областью. — Мы постоянно теряем позиции, у противника преимущество в людях и артиллерии, а мы пытаемся держать оборону”.

Стремительное продвижение России на востоке Украины

В октябре Россия захватила на Украине больше территории, чем за любой из месяцев за последние два года.

Нет больше прежних российских сил, которые с началом масштабных боев на Украине в 2022 году то и дело спотыкались. По словам высокопоставленного военного чиновника США, российские военные “эволюционировали” и “маршируют вперед”.

В результате некоторые представители американской разведки и военные чиновники пессимистично оценивают способность Украины остановить российское наступление, а Киев отчаянно ищет способы пополнить силы, истощенные почти тремя годами боевых действий.

Но и Россия пока не достигла поставленных целей. Так, она не смогла взять Покровск (Красноармейск) — важный логистический узел ВСУ. Кроме того, независимые эксперты утверждают, что в следующем году нехватка у России радаров, бронетехники и, что важнее всего, личного состава достигнет апогея.

Однако важнейшее событие для Украины в краткосрочной перспективе развернется не на поле боя, а на выборах в США. Бывший президент Дональд Трамп и вице-президент Камала Харрис изложили в корне разные подходы к дальнейшей американской поддержке.

Трамп пообещал оперативно положить конец конфликту, а мирный план его напарника по президенткой гонке сенатора Джей Ди Вэнса очень напоминает соображения президента Владимира Путина.

Харрис же, со своей стороны, поклялась сражаться дальше и предостерегла, что, если Россию не остановить на Украине, силы Москвы могут атаковать НАТО.

Выборы и их неопределенный исход угнетают украинцев.

После встречи с президентом Владимиром Зеленским в Киеве на прошлой неделе американские официальные лица заявили, что украинский лидер показался им напряженным, измученным и встревоженным неудачами своих войск на поле боя, а также выборами в США.

“Это очень тяжелая борьба и тяжкий труд”, — сказал министр обороны Ллойд Остин журналистам, путешествовавшим с ним по Украине на прошлой неделе.

Моральный дух на Украине ослабевает не только из-за российского натиска, но и страха, что западная поддержка и приток поставок иссякнут.

“Сейчас на фронте очень тяжело, — сказал старший лейтенант Евгений Строкан, командир взвода беспилотников 206-го батальона территориальной обороны. — Не хватает всего, людей мало, русских больше, и у них больше оружия”.

Этот пессимизм перекинулся и на западные столицы.

“Все поголовно ощущают некую подавленность, — сказал Фредерик Каган из Американского института предпринимательства, некогда консультировавший армию США. — Год выдался очень долгий и тяжелый, и русские по-прежнему продвигаются вперед”.

Однако Россия, сказал доктор Каган, пытается представить свою победу такой же неизбежностью, как во Второй мировой войне.

“Русские внушают вам, что на восточном фронте сейчас 1944 год, — сказал он. — Это не так”.

Трудности Украины

Ранее в этом году украинские войска боролись с нехваткой боеприпасов из-за задержек дополнительной помощи из США.

Даже после того, как Конгресс дал зеленый свет в апреле, украинские официальные лица сетовали, что оружие поступает слишком медленно и не дает войскам на передовой пополнять запасы.

“Таковы правила войны, — сказал Зеленский на этой неделе. — Вы должны рассчитывать на очень конкретные вещи в очень конкретное время, иначе не сможете держать ситуацию под контролем, не сможете управлять оборонительными линиями, не сможете обеспечить безопасность людей и не сможете подготовиться к зиме”.

Во вторник советник президента Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан и главный советник Зеленского Андрей Ермак провели двухчасовую встречу в Вашингтоне. Они обсудили планы администрации Байдена ускорить поставки артиллерийских систем, бронетехники и боеприпасов ПВО на Украину до конца года.

Однако американские военные чиновники говорят, что поставки оружия перестали быть главной проблемой ВСУ.

По их словам, Украина резко сократила отставание от России в артиллерии, а ее солдаты уничтожают российскую бронетехнику начиненными взрывчаткой беспилотниками.

По словам американских должностных лиц, самое слабое место Украины сейчас — личный состав.

Украинские чиновники отчаянно пытаются поставить под ружье достаточно солдат. Страна долгое время не решалась снизить призывной возраст, опасаясь долгосрочных демографических последствий. В результате Киев удовольствовался, как выразился один чиновник, “демократичным и взвешенным” ответом — но теперь у него заканчиваются солдаты.

По словам официальных лиц США, Украина ставит людей на воинский учет по номерам мобильных телефонов, адресам электронной почты и другим электронным средствам. Она также не гнушается принуждения — в частности, устраивает рейды по концертным залам в поисках уклонистов.

Хотя многие украинцы ушли на фронт добровольцами из любви к родине, таких патриотов оказалось недостаточно. А отсутствие элементарных отпусков с передовой отбило у людей желание служить.

По оценкам Пентагона, солдат у ВСУ хватит, чтобы сражаться еще от полугода до года, сказал один из чиновников. После этого, по его словам, страна столкнется с острой нехваткой.

Украина бросила часть недавно созданных бригад в поддержку вторжения в Курскую область вместо того, чтобы использовать их, как планировалось изначально, для защиты востока и юга страны — или же как резерв для готовящегося в 2025 году контрнаступления, говорят официальные лица Пентагона.

“Они усердно работают над тем, чтобы привлечь больше людей, — сказал Остин журналистам на вопрос о нехватке личного состава. — Их же еще предстоит обучить. Им нужно восстановить боевую мощь”.

На встрече с Зеленским в Киеве Остин подчеркнул важность не только защиты Покровска и территориальных завоеваний в Курской области, но и “восстановления сил и набора личного состава”, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона.

На еще одной встрече с украинскими коллегами Остин, а также верховный главный американский генерал в Европе Кристофер Каволи и другие командиры обсудили военное планирование на зиму и виды вооружений и боеприпасов, которые США смогут отправить в течение следующих пяти месяцев, сообщил высокопоставленный представитель Пентагона на условиях анонимности в силу конфиденциальности вопросов.

В своей страстной речи в Киеве Остин осудил скептиков, которые стремятся положить конец конфликту на условиях Москвы. При этом он признал, что не существует “панацеи”, которая решительно переломит ход конфликта в пользу Украины.

“Важно то, как Украина будет сопротивляться, — сказал Остин. — И важно сохранять внимание на том, что работает”.

Он заверил: “Москве ни за что не одержать верх на Украине”.

Ошеломляющие потери

Шансом для Украины могут стать слабеющие поставки бронетехники в российские войска.

Чтобы компенсировать потери современных танков, Россия задействовала огромный резерв законсервированной бронетехники. Но украинские беспилотники продолжают ее уничтожать — особенно старые модели.

В результате, говорят американские военные, Россия продвигается на востоке Украины за счет небольших пехотных подразделений. Однако чиновники США считают, что поля сражений уже стали “мясорубкой” для российских солдат.

<…>

Отправку в Россию северокорейских солдат высокопоставленный американский военный чиновник назвал решением “непродуманным” и “знаком отчаяния” (а он их вообще – вместе с украинскими подопечными – видел? Показал бы тогда читателям для убедительности, но – не покажет. – Прим. ИноСМИ).

Однако другие западные дипломаты не согласны, что за этим жестом стоит отчаяние. Они считают, что это попытка напугать Запад. Однако не зависимо от мотивации, официальные лица США признают, что Россия успешно пополняет свои резервы и по-прежнему набирает от 25 000 до 30 000 контрактников каждый месяц.

Успех России — отчасти результат смены риторики. Теперь Москва неустанно твердит потенциальным новобранцам, что конфликт на Украине — на самом деле борьба против НАТО, подчеркнули официальные лица США. Выплаты военнослужащим также резко возросли.

Благодаря сочетанию этих стратегий, Путину, может, и не придется отдавать политически непопулярный приказ о мобилизации, говорят военные и представители разведки США.

Однако ресурсы России ограничены, и рано или поздно Путину придется “считаться с этими издержками”, говорится в воскресном докладе Института изучения войны.

Массовый набор в вооруженные силы повлек за собой другие проблемы. В кратком выступлении в понедельник Путин признал нехватку рабочей силы. Институт изучения войны неоднократно подчеркивал, что заводам в России приходится конкурировать с военными, которые прельщают новобранцев солидными бонусами.

Россия нарастила выпуск ракет, но в других областях ее ВПК испытывает трудности — особенно в производстве новых радиолокационных систем. И, несмотря на российские успехи в этом году, украинцы продолжают срывать масштабные замыслы Москвы.

В частности, Украина отразила натиск России на Покровск, оттеснив ее силы к юго-западу от города.

Однако 30-летний комбат Александр Ширшин считает, что партнеры Украины потеряли интерес к конфликту и больше беспокоятся о будущих отношениях с Москвой, чем о “справедливости”.

Но, несмотря на это, украинцы не сдаются. “Продолжать бой — наш единственный выход”, — заключил он.

Статья написана при участии Марка Санторы, Дзвинки Пинчук и Эвелины Рябенко из Киева