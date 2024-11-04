Возвращаемый корабль с новой технологией приземления: что известно о российском "Орле" - Мнения ТАСС

Михаил Котов — о перспективном космическом корабле РФ

Роскосмос в конце октября показал фотографии с производства РКК "Энергия", где руководитель государственной корпорации по космической деятельности Юрий Борисов провел совещание, посвященное вопросам создания Российской орбитальной станции (РОС). Однако особое внимание привлекли именно фотографии макета перспективного российского космического корабля "Орел".

"Союзу" на замену

В настоящее время для полетов к Международной космической станции (МКС) используется космический корабль "Союз". Несмотря на возраст, он по-прежнему остается наиболее подходящим средством доставки космонавтов на орбиту и обратно. Корабль перенес более шести модернизаций, стал "цифровым" и многократно успел доказать свою надежность. Однако есть несколько недостатков, которые исправить только лишь (пусть и существенными) корректировками не получится.

Одно из самых главных — недостаточный внутренний объем спускаемого аппарата. Космонавты расположены максимально близко друг к другу, а это неудобно во время длительных полетов или, скажем, при приземлении на воду. При последнем сценарии в относительно небольшом пространстве требуется снять скафандры и надеть специальные гидрокостюмы. Просто представьте, что вам нужно сделать это вдвоем в салоне "Мини Купера", не используя заднее сиденье.

Космический корабль "Союз" в свое время разрабатывался для ракеты среднего класса Р-7, а потому имеет диаметр 2,25 м. ПТК НП (перспективный транспортный корабль нового поколения, первое название "Орла"), который ведет свою историю от 2009 года, создавался под тяжелую ракету и имеет диаметр 4,4 м (у Crew Dragon — 4 м, у Boeing CST-100 Starliner — 4,5 м). Рассчитан он на четырех членов экипажа.

Второй же недостаток "Союза" в современных условиях, который должен решить ПТК "Орел", — одноразовость корабля. Новый корабль строят многоразовым (как и американские от Boeing и SpaceX).

По самым разным причинам корабль в разработке уже 15 лет. С одной стороны, довольно долго, с другой — стоит все же посмотреть на мировой опыт. CST-100, который доставил в июне астронавтов на борт МКС, но не сумел вернуть их обратно из-за серьезных технических проблем, тоже создают вот уже 14 лет (все еще нельзя сказать, что аппарат закончен, и это я не считаю его доведения). Также все еще дорабатывается американо-европейский Orion, хоть и летавший в космос, но не сделавший пока ни одного пилотируемого пуска. Он строится с 2006 года и скоро сможет отпраздновать 20-летие.

Что показали фотографии

Важно отметить, что на фотографиях видны именно макеты, которые будут использоваться для отработки статических испытаний. Можно рассмотреть двигательный отсек и лобовой щит, одну из трех створок обтекателя. Более "собранным" выглядит макет для вибропрочностных испытаний возвращаемого аппарата. По сути, макет будет полноценным кораблем, на котором протестируют сложные места сборки. Основная его задача — проверить, как корабль перенесет взлет и вибрации двигателей ракеты-носителя.

Корабль "Орел" будет состоять из двух основных частей — возвращаемого аппарата и двигательного отсека. Именно возвращаемый аппарат будет многократно использоваться. Crew Dragon и Boeing CST-100 Starliner используют практически такую же схему с отделяемой одноразовой частью.

А вот садиться российский экземпляр будет не совсем так, как его иностранные коллеги. Главная фишка — ноги, или, если корректно, опоры посадочного устройства. Это первый корабль в мире, который будет использовать подобную схему посадки, что позволит многократно применять возвращаемый аппарат. Все как в фантастическом фильме — сначала скорость приземления под парашютом снизят твердотопливные посадочные двигатели, а затем разложенные металлические ноги мягко амортизируют и предохранят корабль от повреждений. В точности как в мультфильме "Тайна третьей планеты".

Кстати, используемые сейчас пилотируемые космические корабли тоже не полностью одноразовые. Благодаря шести двигателям мягкой посадки спускаемый аппарат "Союза" приземляется довольно плавно. После того как из него извлекают космонавтов, его отправляют в Москву на производство РКК "Энергия". Всю электронику проверяют и вынимают для повторного использования. А на предприятие "Звезда" отвозятся ложементы, изготовленные по индивидуальным меркам космонавтов. Их тоже можно применять повторно.

Сами же спускаемые аппараты чаще всего отдаются в музеи и другие места для публичного показа. Если вы увидите такой спускаемый аппарат, то, будьте уверены, внутри уже нет ничего, что стоит применять вновь.

К сожалению, в открытом доступе пока нет фотографий интерьеров космического корабля "Орел". Не раскрывается информация о том, как будут расположены ложементы и органы управления, как в едином пространстве разместят и уберут с глаз туалет. Есть возможность заглянуть внутрь макета ПТК "Орел" в музее космонавтики в Калуге, но, думаю, финальный вариант будет другим.

Тем не менее, в том числе по фотографиям, хорошо видно, что работа над кораблем ведется, а это внушает надежду на скорое завершение создания. Технически ПТК "Орел" — это не просто возможность отвезти к МКС или РОС четырех космонавтов, но и будущее российских лунных миссий. Конечно, для этого корабль нужно будет дополнительно модернизировать.

Что еще известно

Кроме фотографий с РКК "Энергия", есть и другие факты, свидетельствующие о скором начале испытаний ПТК "Орел". Во-первых, это работы на космодроме Восточный, где вносятся изменения в стартовый комплекс ракеты-носителя "Ангара". Генеральный директор АО "ЦЭНКИ" Николай Нестечук отмечал, что "универсальный технический комплекс доработан для обеспечения подготовки РН "Ангара-А5" по программе запуска пилотируемого транспортного корабля нового поколения, в августе этого года успешно проведены комплексные испытания".

Еще одни испытания были проведены 25 октября. На кабель-заправочной башне стартового комплекса ракеты-носителя "Ангара" на космодроме Восточный завершились автономные испытания комплекта оборудования для обслуживания нового пилотируемого корабля. Теперь на этой площадке работает целый комплекс, состоящий из галереи посадки экипажа, тамбура-шлюза и чистового отсека.

Кроме того, на Восточном продолжается строительство нового монтажно-испытательного корпуса космических аппаратов, разгонных блоков и космических головных частей тяжелого класса, где будут размещаться рабочие места подготовки не только ПТК "Орел", но и модулей Российской орбитальной станции.

Также стало известно о выборе места для посадки возвращаемого аппарата ПТК "Орел". Приземление будет осуществляться не в Оренбургской области, как предполагалось раньше, а в Амурской. Выбранная точка обеспечивает спуск как по траектории с МКС, так и по траектории с РОС. Этот новый район посадки получил название "Ближний Сахалин" (по наименованию населенного пункта, вблизи которого он расположен).

Все это, на мой взгляд, говорит о том, что уже скоро мы сможем увидеть, как новый многоразовый пилотируемый космический корабль России сначала отправится в космос, а затем вернется оттуда, совершив посадку на ноги-опоры.