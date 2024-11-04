Уступающая России, оторванная от США — как Европе теперь приходится защищаться самостоятельно (Die Welt, Германия)

Welt: ЕС будет трудно защитить себя — в военном плане он уступает России

Независимо от исхода выборов, США перестанут оказывать Европе защиту в прежнем объеме, пишет Die Welt. ЕС должен сам обеспечивать свою безопасность, но страны континента не идут в ногу со временем: в военном плане Европа заметно отстала от России.

Александр Бурилков (Alexandr Burilkov), Гунтрам Вольф (Guntram Wolff)

Независимо от исхода выборов, военная поддержка Европы со стороны США будет ослабевать. Мы должны обеспечить собственную безопасность, возрождая оборонную промышленность, пишут наши приглашенные авторы. А также снова догнать Россию. Четыре шага имеют решающее значение.

Приближаются президентские выборы в США. Европейцы считают, что победа Харрис будет означать возвращение к привычному лидерству США в трансатлантической безопасности. В Европе общественное мнение отдает предпочтение Харрис, но американские социологические опросы показывают, что кандидаты предельно близки по отданным за них голосам.

На самом деле, выборы имеют меньшее значение для европейской безопасности, чем хотелось бы европейцам. Независимо от исхода, США перестанут оказывать Европе ту защиту, которую они обеспечивали в эпоху после холодной войны, когда Америка превосходила их в военном отношении.

Трамп и Вэнс согласны: США сначала поддержат Израиль, а затем Китай (Имеется в виду Тайвань, — прим. ИноСМИ). Консервативные интеллектуалы, такие как Элбридж Колби и Джон Миршаймер, неустанно продвигают эту точку зрения в своей столице. Между тем Харрис постоянно и решительно подчеркивает свою приверженность безопасности Израиля и агрессивной ближневосточной политике, которую также поддерживают Дик и Лиз Чейни, неоконсерваторы первой величины.

Действительно, Харрис подчеркивает важность НАТО. Однако реальность такова: американская военная мощь основана на "разваливающейся оборонной промышленности", которая не в состоянии обеспечить выполнение надежных обязательств США по всему миру. Это долгосрочная структурная проблема.

Как показывает ситуация на Украине, современный военный конфликт — это в основном промышленное производство и поддержание сил для длительных, изнурительных боевых действий. США могут быть самым большим сторонником Украины, но их промышленной мощи недостаточно. Объем производства танков и боеприпасов в стране все еще меньше, чем в России, и не может удовлетворить спрос американцев, украинцев и их союзников.

США вложили миллиарды долларов на приобретение боеприпасов ПВО для защиты воздушного пространства Израиля и еще больше средств на приобретение высокоточных управляемых ракет и бомб для борьбы с боевиками-хуситами. Для противодействия иранским ракетным ударам и флотилиям боевиков-хуситов США пришлось развернуть дорогостоящие противовоздушные комплексы, которых производится всего несколько десятков в год, что намного меньше нынешнего спроса и расходов. Это нерационально и означает, что эти самые средства перехвата недоступны для противовоздушной обороны НАТО, например, системы Aegis Ashore в Польше и Румынии.

Европа должна сама обеспечивать свою безопасность

В связи с серьезными ограничениями американской военной мощи Европа должна сама обеспечивать свою безопасность. Ведущие европейские страны, такие как Германия, не идут в ногу со временем, и Россия обогнала Европу по уровню обороны. Реальность европейской безопасности — это российские вооруженные силы, которые оснащены лучше, чем в феврале 2022 года.

Тем не менее возрождение оборонной промышленности в Европе возможно. Финансирование является ключевым фактором, позволяющим добиться масштабной экономии и эффективности затрат как со стороны спроса, так и со стороны предложения.

Крупные европейские страны, особенно Германия, сейчас не берут на себя надежных долгосрочных бюджетных обязательств. Это не проблема бюджетной ограниченности, а скорее отсутствие политического лидерства. Оборонные бюджеты должны иметь более высокие приоритеты, и необходимо привлекать заемные средства как на национальном уровне, так и на уровне ЕС для финансирования дорогостоящего оборонного оборудования, такого как системы противовоздушной обороны, которые будут развернуты в течение десятилетий.

Во-вторых, оборонные компании, которые понимают, что оборонные бюджеты в долгосрочной перспективе будут стабильно высокими, увеличат свои инвестиции в промышленные производственные мощности. Однако малые и средние предприятия, которые являются движущей силой инноваций, сталкиваются с проблемой недостатка финансирования на рынках. Поддержка только оборонных проектов со стороны таких институтов, как Европейский инвестиционный банк, стала бы важным сигналом финансовому сектору о том, что пора покончить со страхом перед оборонными инвестициями.

В-третьих, для снижения цены за единицу продукции необходимо увеличить объемы производства. Однако раздробленность национальных оборонных рынков и экономический национализм свидетельствуют о том, что количество заказанных в Европе единиц продукции остается слишком низким, чтобы оправдать промышленное производство. Решающим шагом может стать продвижение политических соглашений, позволяющих осуществлять совместные закупки.

Конфликт на Украине также выявил разрозненность в обеспечении стандартов НАТО, что снижает оперативную совместимость и мешает боевой эффективности европейских сил. ЕС мог бы сыграть свою роль в обеспечении соблюдения стандартов НАТО, снижении разобщенности и сокращении расходов.

Соглашение с Trinity House — обнадеживающий шаг

В-четвертых, ЕС не нужно во что бы то ни стало зацикливаться на "европейском производстве". Напротив, разумное европейское преимущество означает стратегическое привлечение компаний-резидентов для укрепления их стратегической автономии, оставляя при этом открытой дверь для сотрудничества с ключевыми партнерами, не входящими в ЕС, если это явно более выгодно, экономит время или не имеет значения с точки зрения собственной автономии.

Соглашение Trinity House между Германией и Великобританией является как обнадеживающим первым шагом в этом направлении, так и шаблоном для подобных соглашений. Расширение сотрудничества с Украиной в области оборонного производства не только разумно с точки зрения безопасности Украины, но и дает возможность изучить и наладить крупномасштабное производство с низкими затратами.

В конечном счете, именно Европе предстоит перестроить свою оборонную промышленность для грядущих неспокойных времен. В то время как Россия уже получила преимущество осенью 2022 года и мобилизовала свою экономику и общество для ведения военных действий, Европа с ее гораздо более крупной экономикой может догнать и даже превзойти Москву в производстве оружия.

Материальные и политические ограничения в США, которые остаются ведущей страной НАТО, ясно показывают, что Европа все больше остается в одиночестве с точки зрения обороны. Она должна действовать.