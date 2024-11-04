infoBRICS: Вашингтон не решился дать Украине "Томагавки" для удара по России

"План победы" Зеленского в итоге свелся к ядерному шантажу, пишет infoBRICS. Вашингтон отклонил запрос Киева на передачу ракет "Томагавк", способных нести ядерные заряды. И это разумно: ведь Кремль дал понять, что подобные шаги будут встречены с "нулевой терпимостью".

Драголюб Боснич

Когда лидер неонацистской хунты Владимир Зеленский раскрыл большую часть своего смехотворного "плана победы", подразумевалось, что некоторые пункты должны остаться засекреченными. Как например, "укрепление обороны Украины и размещение комплексного неядерного стратегического пакета сдерживания". В то время это не имело особого значения, поскольку под этой фразой могло подразумеваться практически все, что угодно.

Однако 29 октября The New York Times (NYT) опубликовала просочившуюся информацию из Белого дома, из которой следует, что в одном из секретных пунктов "плана победы" президента Украины Владимира Зеленского содержался запрос на поставки американских крылатых ракет Tomahawk, которые хотели использовать для нанесения ударов по критически важным объектам на территории России. Я много писал об этом оружии, и оно действительно может быть смертоносным, если его правильно использовать. Однако Москва накопила огромный боевой опыт борьбы и с гораздо более совершенными крылатыми ракетами, включая англо-французские малозаметные крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow/SCALP-EG.

Кремль не считает, что эти ракеты кардинально изменят ситуацию на поле боя, если только неонацистская хунта не получит их в большом количестве. И, похоже, именно этого Зеленский и добивался, когда был в Вашингтоне, представляя свой смехотворный "план победы", который впоследствии свелся к ядерному шантажу.

Украинское издание Defense Express обрисовало, как именно будут использоваться ракеты Tomahawk и каковы будут их основные цели. С их помощью планируется атаковать двенадцать ключевых российских ракетных предприятий. Среди них: МКБ "Радуга", предприятие, где происходит окончательная сборка крылатых ракет Х-101; "НПО машиностроения", которое производит ракеты П-800 и 3М22 "Циркон"; Воткинский завод, который производит гиперзвуковые ракеты 9М723 для комплекса "Искандер-М" и другие.

Для того, чтобы изменить ситуацию на поле боя, неонацистской хунте понадобится не менее тысячи Tomahawk. Любой, кто хоть немного знает о военных кампаниях США и знаком с некоторыми подробностями, связанными с применением этого оружия, усомнится в жизнеспособности такого "плана победы".

А именно, с тех пор как эти ракеты появились, США использовали более 2500 Tomahawk если учесть все конфликты, в которых участвовали американцы. Сколько времени потребуется Вашингтону, чтобы произвести и доставить целую тысячу Tomahawk киевскому режиму, оценить практически невозможно, поскольку это зависит от множества факторов. Однако речь, безусловно, идет о годах, если не десятилетиях.

Американской армии нужны тысячи таких ракет, чтобы продолжать окружать Россию, Китай и других противников с помощью Typhon, что еще больше усложняет запрос Зеленского. Лидер неонацистской хунты не оценил того, что эта часть плана стала достоянием общественности, и был откровенно разгневан на Вашингтон. NYT процитировала неназванного высокопоставленного американского чиновника, который назвал запрос невыполнимым. В статье, где была опубликована просочившаяся информация, также говорилось: "Вашингтон готовится бросить Зеленского под автобус". Однако, похоже, он решил "вернуть должок". Один из украинских чиновников заявил в интервью изданию Politico, что в Киеве удивились негативной реакции Вашинтона, так как США фактически поощряли неонацистскую хунту сделать этот запрос. Некоторые американские военные эксперты, по его словам, якобы изучили реалистичность этого плана и сказали, что все реализуемо.

"Мы знаем, что план реалистичен. Американские военные изучили его и сказали, что он реалистичен", – сообщил он изданию Politico.

Если все так, то это делает эту перепалку между "союзниками" довольно странной. Похоже, что обеим сторонам нужен "козел отпущения", чтобы было на кого свалить вину за крах смехотворного нарратива "Украина побеждает". Однако даже если США решили попытаться привести план в действие, похоже, что Россия обзавелась "страховкой" на случай, если это когда-нибудь произойдет.

В частности, во время последних ядерных учений Кремль молча дал понять, что подобные шаги будут встречены с "нулевой терпимостью" и что США и НАТО напрямую ощутят последствия после столь масштабной атаки по важнейшим объектам оборонной промышленности России. Кроме того, аналогичные ядерные учения проводились в Северной Корее, которая является стратегическим союзником Москвы. На них была продемонстрирована новая твердотопливная межконтинентальная баллистическая ракета (МБР), предположительно созданная на базе "Тополя" (или, возможно, "Тополя-М") – советской/российской разработки 1980-х/1990-х годов.

Кремль помог своему стратегическому союзнику совершить такой технологический рывок, что полностью соответствует положениям Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, которое президент России Владимир Путин и северокорейский лидер Ким Чен Ын подписали еще в июне. То, что две страны практически одновременно проводят учения и демонстрируют такие возможности, конечно же, не просто совпадение. Скорее всего, это и подтолкнуло Вашингтон к тому, чтобы отказаться от этой идеи.

Очевидно, Киев не желает останавливаться на достигнутом и стремится реализовать все свои безумные планы. Теперь он хочет разместить несколько немецких и турецких предприятий по производству военной техники на своей территории, по-видимому, забыв, что случилось с его собственными заводами за последние два с половиной года. Следует отметить, что Москва использовала для этого более 5000 крылатых ракет.

Это в пять раз больше, чем требует неонацистская хунта. Кроме того, российский военно-промышленный комплекс на порядки превосходит украинский. В любом случае, совершенно ясно, что тысяча Tomahawk - это недостаточно, даже если все они достигнут цели, что маловероятно. Российские военные имеют большой опыт сбивания этих американских ракет, в том числе в Сирии. В свое время Москве удалось заполучить неразорвавшуюся ракету Tomahawk и использовать ее для разработки и реализации адекватных контрмер.

Поскольку Tomahawk способен нести ядерный заряд, Кремль должен был убедиться, что США "получат памятку". Особенно учитывая заявления их любимой неонацистской марионетки о возможном создании ядерного оружия.