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Интерфакс-АВН

Израильский удар по Ирану нанес урон его ПВО и производству ракет - СМИ

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Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран
Твердотопливная ракета Ghadr-H на площади Бахарестан в Тегеране, Иран.
Источник изображения: © AP Photo / Vahid Salemi

Тегеран по-прежнему обладает сотнями ракет, способных достичь Израиля

Вашингтон. 2 ноября. ИНТЕРФАКС - Удар Израиля по Ирану 26 октября причинил ущерб его системам ПВО, а также предприятиям по производству ракет, сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на неназванных представителей израильских и американских властей.

"Они заявили, что карательный удар Израиля по Ирану в октябре прорвал стратегическую воздушную оборону Тегерана и серьезно повредил предприятия по производству ракет, оставив страну серьезно уязвимой перед будущими атаками", - информирует издание.

"Мы хотели, чтобы иранцы поняли - они уязвимы", - сказал газете источник в одной из служб безопасности в регионе.

Тем не менее представители западных стран отмечают, что Иран до сих пор располагает сотнями ракет, которые могут достичь Израиля, если им удастся пробиться через его системы ПВО.

По данным WSJ, атака Израиля на Иран прошла в три этапа. Во время первого израильская авиация атаковала иранские средства ПВО, на втором - 80 минут спустя - ударила по производству баллистических ракет, на третьем - еще через 60 минут - выбрала целями радары, штабы и некоторые ракетные установки.

Некоторые американские официальные лица полагают, что теперь Тегерану придется приостановить на год или еще на более долгий срок производство твердотопливных ракет. Основной целью Израиля были используемые для производства топлива планетарные смесители, которые не просто заменить.

Издание The Washington Post до этого утверждало со ссылкой на данные спутниковых снимков, что израильская атака привела к повреждениям двух радиолокационных постов ПВО - в провинциях Илам и Хузестан, и трех объектов, связанных с производством ракет. По данным издания, последствия атаки зафиксированы восточнее Тегерана в Ходжире и Парчине, связанными с производством ракет, и в космическом центре Шахруд.

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Израиль
Иран
США
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