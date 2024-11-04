ЦАМТО, 2 ноября. Нынешняя администрация США намерена передать Киеву как можно больше военной помощи до января 2025 года, когда истекает срок полномочий действующего президента Джо Байдена.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил телеканал CNN со ссылкой на неназванного американского чиновника.

"Белый дом работает над тем, чтобы к январю передать Киеву как можно больше денег и оружия", – говорится в сообщении телеканала.

Как отмечает телеканал, на текущий момент осталось около 7,5 млрд. долл. в рамках инициативы PDA, а также около 2,12 млрд. долл. в рамках "Инициативы содействия безопасности Украины" (USAI – Ukraine Security Assistance Initiative).

В отличие от пакетов, предоставляемых из наличия Минобороны США с одобрения президента США (PDA), USAI является механизмом, позволяющим закупать вооружение у промышленных компаний. Таким образом, объявления в рамках USAI представляют собой начало процесса заключения контрактов на поставку дополнительных ВиВТ ВСУ в более отдаленной перспективе.

Ранее президент США Джо Байден поручил Пентагону выделить оставшиеся средства в рамках программ военной помощи Украине до конца его полномочий.