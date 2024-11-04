Украина ходит по тонкому льду в преддверии выборов в США (Foreign Policy, США)

FP: Киев не уверен в поддержке ни одного из кандидатов в президенты США

Украина зависит от американской поддержки, поэтому пытается держаться подальше от хитросплетений американской политики, пишет FP. Киев опасается, что кто бы ни выиграл выборы, следующий президент США так и не увеличит поддержку.

Фабрис Депре (Fabrice Deprez)

За несколько дней до президентских выборов в США, которые чреваты далеко идущими последствиями для Украины, руководство в Киеве сосредоточено на одном: по возможности не встревать в эту гонку.

“Выборы в любой стране, которая поддерживает Украину, важны для нас, потому что это может сказаться на уровне поддержки, — сказал советник администрации президента Украины Михаил Подоляк. — Разумеется, мы не вмешиваемся во внутренний политический процесс. Мы не поддерживаем ни одного из кандидатов”.

Пытаясь лавировать, президент Владимир Зеленский в ходе сентябрьского визита в США встретился как с бывшим президентом Дональдом Трампом, так и с вице-президентом Камалой Харрис. Однако поездка показала, что вмешательством в американскую политику может считаться все что угодно: так, визит Зеленского на завод по производству боеприпасов в Скрэнтоне, штат Пенсильвания, который выпускает артиллерийские снаряды для нужд ВСУ, яростно раскритиковали республиканцы. Их возмутило, что украинского президента сопровождали трое демократов — и ни одного их однопартийца.

Но поскольку российские войска продолжают наступать на востоке Украины, а Москва перебрасывает в Курскую область северокорейские войска, Киев опасается, что следующий президент США, кто бы в итоге ни выиграл выборы, так и не увеличит поддержку до уровня, который позволил бы ВСУ снова загнать Москву в оборону.

“Увы, мы зависим от США, — посетовала депутат украинского парламента от оппозиции Соломия Бобровская. — Проблема в том, что нам будет трудно в любом случае, кто бы ни стал президентом. Если выиграет Трамп, Европе придется делать больше, а нам — действовать более независимо. Но даже если президентом станет Харрис, она продолжит курс [президента Джо] Байдена, не торопясь с решениями, а это для нас не вариант”.

США остаются главным союзником Украины с тех пор, как Россия ввела в страну войска в феврале 2022 года. Вашингтон оказал Киеву поддержку на общую сумму свыше 100 миллиардов долларов в несколько траншей. Однако на Украине неуклонно зреет разочарование из-за того, что Вашингтон опасается эскалации, а в США развернулись споры о целесообразности дальнейшей поддержки как таковой. Оба фактора способствовали длительным задержкам финансовой помощи и поставок передовых систем вооружений. Так, в начале года Вашингтон одобрил пакет помощи в 61 миллиард долларов лишь после полугода проволочек и до сих пор не позволяет Киеву бить в тыл России западным оружием.

Зеленский воспользовался своим визитом в США, чтобы представить Байдену “план победы” Украины из пяти пунктов. Он также в очередной раз призывал президента США — действующего или его преемника — и других западных союзников разрешить бить по территории России поставленным дальнобойным оружием. План также предполагает, что НАТО пригласит Украину в альянс. Пока что Вашингтон по всем вопросам лишь отмалчивается.

Однако Украина уже ощутила на себе последствия президентской кампании. Отказ администрации Байдена от новых мер поддержки украинские аналитики и чиновники трактовали как попытку избежать критики со стороны республиканцев в преддверии выборов.

“Возможно, действующий президент еще не сказал своего последнего слова в геополитике”, — сказал Подоляк, выразив укоренившуюся в Киеве надежду, что Байден после выборов воспользуется последними месяцами президентства и нарастит поддержку Украины.

Дальнейшее же покрыто мраком.

Целый ворох пренебрежительных комментариев Трампа в адрес Украины вообще и Зеленского в частности встревожил украинцев — как и лесть Трампа российскому лидеру Владимиру Путину. “Мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается договариваться — Зеленскому”, — заявил Трамп своим сторонникам на предвыборном митинге в Северной Каролине в конце сентября. В мае 2023 года бывший президент США также заявил, что в случае переизбрания положит конец конфликту “за 24 часа”.

“Мы видим огромную разницу в риторике Трампа и Харрис. И это касается того, как оба кандидата отзываются о перспективе мирных переговоров, — сказала специалист по внешней политике и директор аналитического центра “Новая Европа” Алена Гетманчук. — Харрис продолжает курс Джо Байдена, утверждая, что лишь сама Украина вправе решать, как и когда начинать переговоры... тогда как Трамп явственно дал понять, что сам будет стремиться к некой договоренности”.

В некотором смысле сдержанность Киева насчет перспективы второго президентства Трампа даже удивительна. Очевидно, там надеются, что непредсказуемость и эгоцентричный стиль бывшего президента в итоге сыграют на пользу Украине, хотя и ожидают, что вскоре после переизбрания Трамп тут же надавит на Киев и Москву с призывом начать переговоры.

“Среди украинских политиков также теплится надежда, что даже если Трамп договорится с Путиным, тот тут же нарушит эту договоренность, и после этого Украина получит бóльшую поддержку от американского лидера, — добавила Гетманчук. — Но все понимают, что Трамп не возьмет и не влюбится в Украину ни с того ни с сего, — мы не настолько наивны”.

Харрис, напротив, слывет фигурой более предсказуемой и надежной. Но и она может вычеркнуть поддержку Украины из числа внешнеполитических приоритетов, когда США приходится решать массу других вопросов — включая кризис на Ближнем Востоке и соперничество с Китаем.

Киев в последние недели не раз повторял, что ему требуется усиленная поддержка Запада, чтобы занять выгодное положение на фронте и в итоге подтолкнуть Москву к началу мирных переговоров.

Однако военное положение Украины в этом году неуклонно ухудшалось. Взяв опорный пункт Угледар на юге Донбасса в начале октября, российские войска продвинулись к северу от шахтерского города почти на 9 километров. Продвижение идет со скоростью, невиданной с начала 2022 года, когда российским военным пришлось отступить из Киевской области, и выявило истощение ВСУ в этой части фронта. Кроме того, украинцы по всей стране готовятся к новым ударам по энергетической инфраструктуре — и, как следствие, затяжным отключениям электроэнергии.

“Меня действительно тревожит надвигающаяся зима, — сказала депутат Бобровская. — И я волнуюсь, что наши союзники только и ждут момента, когда мы больше не сможем воевать, чтобы сказать: “Что ж, мы сделали все возможное, чтобы поддержать вас — а теперь отправляйтесь на переговоры на условиях России””.

Фабрис Депре — независимый французский журналист из Киева