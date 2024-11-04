Глава МИД Польши: в НАТО еще не приняли решение о перехвате ракет над Украиной

Польский премьер Дональд Туск ранее заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО эту возможность

МОСКВА, 1 ноября. /ТАСС/. Варшава и ее партнеры по НАТО пока не решили, будут ли они перехватывать ракеты над территорией Украины. Об этом заявил в эфире телеканала Polsat глава польского МИД Радослав Сикорский.

"Польша вместе с [партнерами по] НАТО примет решение [по перехвату ракет над Украиной], такое решение еще не было принято", - заявил польский дипломат.

8 июля после переговоров с Владимиром Зеленским польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Пункт о необходимости начать эту дискуссию внесен в двустороннее соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности, которое было подписано Туском и Зеленским в Варшаве в тот же день.

В Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.