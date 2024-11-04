В США рассказали об уникальном российском оружии для противодействия НАТО (Military Watch Magazine, США)

Российские "Искандеры" представляют угрозу для НАТО, пишет MWM. Эти ракетные комплексы предназначены для противодействия альянсу в случае эскалации и не имеют аналогов на Западе, отмечается в статье.

Темпы выполнения заказов Минобороны России на тактические баллистические ракетные комплексы "Искандер-М" значительно выросли. Об этом на форуме "Армия-2023" заявил генеральный директор Конструкторского бюро машиностроения Сергей Питиков, подчеркнув, что "поставки выросли в несколько раз". Государственные СМИ сообщили, что уже во время форума Министерство обороны заключило еще один контракт на их поставку, поскольку конфликт на Украине и эскалация напряженности в отношениях с НАТО резко увеличили спрос на данную систему.

Вооруженные силы России имеют значительные запасы ракет для системы "Искандер-М", однако основная часть арсенала предназначена для противодействия НАТО в случае эскалации напряженности — а значит, на Украине их использовать нельзя. Это, в свою очередь, ограничило применение "Искандеров" на театре военных действий, поскольку это оружие, по-видимому, предназначается сугубо для ударов по приоритетным целям.

"Искандер" получил ограниченное боевое применение в Грузии в 2008 году и, возможно, в Сирии с 2017 года. Его потенциал во многом опирается на советскую систему ОТР-23 "Ока" и, в частности, ее усовершенствованный вариант "Ока-У". Поскольку к 1991 году система "Ока-У" уже находилась в стадии разработки, России после распада СССР удалось задействовать целый ряд ее ключевых особенностей при относительно скромных дополнительных затратах. Многие даже утверждают, что "Искандер-М" практически идентичен "Оке-У" и по сути является той же программой, только под другим названием.

Кроме Китая и обеих Корей, у этой ракетной системы нет конкурентов с точки зрения характеристик. Аналитики шведской газеты Svenska Dagbladet подчеркнули в свое время, что она обеспечивает "принципиально новый военный потенциал". "Траектория ракеты не совсем баллистическая: она может маневрировать, но не может, скажем, подняться, если уже падает на землю. „Искандер” способен развивать очень большие скорости, когда ракета направлена вниз, вплоть до двух-трех километров в секунду [от 5,8 до 8,7 Маха]. Чтобы сбить объект на таких скоростях, требуется очень совершенная система ПВО. Кроме того, он должен быть очень близко к цели", — отмечается в статье шведского издания. Недостатки российской авиации по сравнению с коллективной мощью НАТО придали асимметричным наземным средствам вроде тех же "Искандеров" особое значение для сохранения гарантированного потенциала для контрудара.