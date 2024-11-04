Британия не отправит войска на Украину из-за публикаций о военных КНДР в РФ

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера отметил, что Лондон продолжит помогать Киеву

ЛОНДОН, 1 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Великобритания не собирается отправлять свои войска на Украину на фоне утверждений о присутствии военнослужащих КНДР в РФ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов.

"Нет, наша позиция не изменилась", - сказал он. При этом представитель Стармера добавил, что Лондон продолжит "оказывать помощь Украине". В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 также отметили, что позиция Великобритании по выдаче Украине разрешения на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории "не претерпела изменений".

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.