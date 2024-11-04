Войти
ТАСС

Британия не отправит войска на Украину из-за публикаций о военных КНДР в РФ

238
0
0
© Sean Gallup/ Getty Images
© Sean Gallup/ Getty Images.
Источник изображения: © Sean Gallup/ Getty Images

Представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера отметил, что Лондон продолжит помогать Киеву

ЛОНДОН, 1 ноября. /Корр. ТАСС Никита Кручиненко/. Великобритания не собирается отправлять свои войска на Украину на фоне утверждений о присутствии военнослужащих КНДР в РФ. Об этом сообщил представитель премьер-министра Соединенного Королевства Кира Стармера, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС на брифинге для иностранных журналистов.

"Нет, наша позиция не изменилась", - сказал он. При этом представитель Стармера добавил, что Лондон продолжит "оказывать помощь Украине". В канцелярии на Даунинг-стрит, 10 также отметили, что позиция Великобритании по выдаче Украине разрешения на применение дальнобойных ракет для ударов вглубь российской территории "не претерпела изменений".

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне.

В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
КНДР
Россия
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи