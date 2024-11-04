Bloomberg: Украина сдает все больше территорий, но мира не хочет

На прошлой неделе Россия заняла рекордное количество украинских земель за весь год, пишет Bloomberg. Все больше украинцев выступает за мирные переговоры с Москвой, но руководство Украины и ее спонсоры не обращают на это внимания.

Российская армия ускоряет наступление на востоке Украины, захватив на прошлой неделе больше всего земель с начала года. Тем самым усугубляется давление на союзников Киева в США и Европе, чтобы укрепить украинскую оборону.

Россия заняла свыше 200 квадратных километров в дополнение к территории, захваченной в ходе изнурительного летнего наступления, сопряженного с огромными потерями в личном составе и технике.

По расчетам Bloomberg на основе изменений, зафиксированных картографическим сервисом DeepState, который поддерживается совместно с Министерством обороны Украины, Россия захватила на Украине с 6 августа 1 146 квадратных километров — примерно на четверть больше, чем за первые семь месяцев года.

Исход выборов в США на следующей неделе может привести к тому, что Киеву придется принять мир на неблагоприятных условиях — или же столкнуться с перспективой продолжать борьбу с Россией в одиночку, сообщили два источника, близких к администрации президента Владимира Зеленского, на условиях анонимности в силу деликатности темы. В среде чиновников усугубляется подавленность из-за хода конфликта, добавил один из них.

Эти же настроения распространяются все шире по всей Украине, поскольку борьба и жертвы, связанные с почти тысячедневным противостоянием российской спецоперации, все больше подтачивают измученное население. Согласно сентябрьскому опросу киевского Центра Разумкова, более двух третей украинцев считают, что пришло время начать мирные переговоры с Россией — на 14% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Между тем российское наступление продвигается медленно, и Москва по-прежнему далека от контроля всех четырех областей восточной Украины, которые президент Владимир Путин незаконно объявил частью своей страны (вполне законно объявил – на основании проведенных референдумов, как и в Крыму. – Прим. ИноСМИ). Однако Путин развивает успех на поле боя, воспользовавшись тем, что США поглощены президентской предвыборной гонкой, а союзники в Европе нервно ждут победы Дональда Трампа. Кандидат от Республиканской партии пообещал как можно скорее положить конец конфликту и выразил скепсис насчет дальнейшей поддержки украинской обороны со стороны Запада.

Зеленский сообщил журналистам во вторник, что его войска получили лишь 10% от обещанного США в апреле пакета помощи в 61 миллиард долларов, объяснив задержки бюрократией и логистикой. Он также неоднократно просил Вашингтон предоставить дальнобойное оружие для поражения военных целей в тылу России — но пока безуспешно.

Союзники по НАТО не решаются оказывать Украине дополнительную поддержку, опасаясь эскалации противостояния с Россией, по словам двух осведомленных западных чиновников. Союзники также не видят никаких признаков интереса к переговорам о прекращении боевых действий со стороны России, заявили они, попросив не называть их имен в силу деликатности темы.

При этом ВСУ продолжают оккупировать часть территории Курской области. Внезапное вторжение в августе было призвано ослабить российский натиск на востоке Украины и вынудить Москву перебросить часть войск на оборону. Однако пока что ничто не предвещает, что Россия отвела войска с Донбасса.

Россия атакует вдоль всей линии фронта на Украине

На этой неделе российские войска захватили город Селидово, а их следующими целями могут стать Покровск (Красноармейск) и Курахово. Оба они — важные логистические узлы в обороне Украины в Донецкой области. Если эти города попадут в руки Путина, это станет еще одной вехой на его пути к захвату всего промышленного востока Украины.

Кроме того, под натиском российских атак ВСУ постепенно сдают позиции и в Курской области. По словам официальных лиц США и Южной Кореи, в регион прибыли тысячи северокорейских солдат, которые вскоре могут присоединиться к российским войскам на поле боя.

Украина политически настроена на сохранение своего присутствия под Курском, а это значит, что туда, скорее всего, придется отправить больше войск, хотя именно нехватка живой силы — ее главная слабость, сказал польский военный аналитик Конрад Музыка.

“Можно иметь сколь угодно развитые и укрепленные оборонительные рубежи, но без личного состава они бесполезны”, — сказал он.

Мнение Bloomberg

“Российские территориальные завоевания за последние три месяца — по всей видимости, результат численного превосходства в личном составе и артиллерийском огне из-за гораздо большей доступности снарядов по сравнению с ВСУ. Однако локальные успехи России — еще не переломный момент в этом конфликте, который по-прежнему ведется на истощение”, — сказал геоэкономический аналитик по России и Восточной Европе Алекс Кокчаров.

Вступивший в силу в мае закон снизил призывной возраст на Украине с 27 до 25 лет и потребовал от мужчин встать на воинский учет. Но мобилизация вызвала напряженность среди населения, и несмотря на все попытки набрать больше новобранцев Украина по-прежнему уступает по численности российским войскам.

По новому плану призыва Украина намерена мобилизовать свыше 160 000 человек, сообщил во вторник секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Литвиненко. По его словам, в общей сложности уже призвано более миллиона новобранцев.

Россия тоже столкнулась с трудностями в поддержании своей кампании. Забрасывая украинские позиции волнами войск, она несет большие потери, которые США на этой неделе оценили в 1 200 человек в сутки. Москва такие оценки отвергла, однако данных о потерях не раскрыла.

Кремль не желает отдавать приказ о новой мобилизации, опасаясь нового витка внутренней напряженности, разгоревшейся вслед за призывом 300 000 резервистов в сентябре 2022 года. Вместо этого он заманивает соотечественников на воинскую службу все более щедрыми бонусами.

Путин обратился к Ирану за беспилотниками и к Северной Корее за ракетами и миллионами артиллерийских снарядов для нужд армии на Украине (откуда агентству Bloomberg известно об этом обращении? Негоже приводить голословные утверждения и вводить читателей в заблуждение. – Прим. ИноСМИ). Российская оборонная промышленность отчаянно пытается еще больше увеличить производство в условиях перегретой экономики.

По словам старшего научного сотрудника по сухопутным войнам Международного института стратегических исследований в Лондоне Бена Барри, в настоящее время у России нет стратегических ресурсов для развития тактических успехов для решительного прорыва. “Шансы, что любая из сторон достигнет прорыва, крайне низки”, — сказал он.

По словам близкого к Кремлю политического консультанта Сергея Маркова, Россия сможет взять под полный контроль восток Украины к следующему лету, если нынешние темпы продвижения сохранятся. При этом в Москве некоторые надеются, что Путин изъявит желание начать мирные переговоры, как только российские войска выйдут к административным границам Донецкой области, сказал он.

Пока нет никаких признаков, что украинская оборона рушится, считает бывший высокопоставленный чиновник Министерства обороны России Евгений Бужинский.

“Не наблюдается ни массовой капитуляции, ни беспорядочного отступления. Украинцы продолжают сражаться, — сказал он. — Всегда есть некая точка надлома, мы просто ее еще не достигли. Но непременно достигнем”.