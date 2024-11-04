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ЦАМТО

Аргентина намерена закупить в США оборудование и боеприпасы для истребителей F-16 – DSCA

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Министры обороны Аргентины и Дании в ходе подписания на датской авиабазе Скридструп межправительственного соглашения о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM MLU. Участники позируют на фоне истре
Министры обороны Аргентины и Дании в ходе подписания на датской авиабазе Скридструп межправительственного соглашения о приобретении Аргентиной 24 снимаемых с вооружения ВВС Дании истребителей Lockheed Martin F-16AM/BM MLU. Участники позируют на фоне истребителя F-16BM ВВС Дании (датский бортовой номер ЕТ199, номер ВВС США 86-0199, серийный номер 6G-15) постройки 1988 года, на который нанесены опознавательные знаки ВВС Аргентины, 16.04.2024.
Источник изображения: министерство обороны Дании

ЦАМТО, 1 ноября. Госдеп США одобрил потенциальную поставку Аргентине в рамках программы "Иностранные военные продажи" оборудования и предоставление услуг обслуживания истребителей F-16, а также сопутствующих элементов логистики и поддержки программы.

Полная стоимость заказа может составить 941 млн. долл. Агентство по сотрудничеству в сфере безопасности МО США (DSCA) уведомило Конгресс о возможности продажи 30 октября.

Правительство Аргентины обратилось к США с запросом о продаже оборудования и предоставления услуг обслуживания 24 самолетов F-16 Блок.10/15, закупленных у третьей стороны.

Запрос включает 36 усовершенствованных ракет средней дальности класса "воздух-воздух" AIM-120 C-8 (AMRAAM); 2 секции наведения УР AIM-120 C-8 AMRAAM; 102 500-фунтовые свободнопадающие авиабомбы MK-82; 50 хвостовых комплектов аэродинамических поверхностей MXU-650 для 500-фунтовых УАБ с лазерным наведением GBU-12 Paveway II; 102 унифицированных программируемых взрывателя FMU-152A/B с системами FZU-63A/B; 50 компьютерных групп управления MAU-169L/B.

Кроме того, запрошены вооружение и вспомогательное оборудование; взрывчатые заряды, устройства, метательные ВВ и компоненты; радиостанции AN/ARC-238; единые системы планирования задач JMPS (Joint Mission Planning System); инертные взрыватели FMU-169D/B; наземная система поддержки (GSS) для Link-16; криптографические устройства KY-58M и KIV-78, загрузчики простых ключей AN/PYQ-10 (SKL), кабели безопасности связи (COMSEC) и другие устройства и оборудование для COMSEC; картриджи, ИК-ловушки и дипольные отражатели; практический тренажер системы обезвреживания взрывоопасных предметов; поддержка авионики; коммуникационное оборудование; идентификационные номера компьютерных программ (CPINS); поддержка базы данных радиоэлектронной борьбы; внесение модификаций и поддержка технического обслуживания; авиационные компоненты, детали и принадлежности; инструмент и лабораторное оборудование; запасные части, расходные материалы и принадлежности, поддержка ремонта и возвращения; поставка и поддержка секретного и несекретного программного обеспечения; секретные и несекретные руководства и техническая документация; обучение личного состава и учебное оборудование; индивидуальное снаряжение; реактивное топливо; перегонка самолетов, дозаправка в полете и поддержка доставки; проведение исследований и обзоров; инженерная, техническая и логистическая поддержка со стороны правительства США и подрядчиков, а также другие связанные элементы логистики и поддержки программы.

Как заявлено, реализация данной программы соответствует интересам внешней политики и национальной безопасности США и повысит обороноспособность союзника вне НАТО в Южной Америке.

В уведомлении отмечается, что продажа расширит возможности Аргентины по противодействию существующим и перспективным угрозам за счет усиления возможностей обеспечения противовоздушной обороны, проведения наступательных противовоздушных операций и непосредственной авиационной поддержки. При этом ВС Аргентины не испытают затруднений при приемке нового оборудования и самолетов.

Основным подрядчиком для реализации проекта выбрана компания Lockheed Martin.

Описание и стоимость продажи отражают наивысшие оценочные показатели на основе первоначальных требований. Фактическая стоимость покупки может быть ниже, в зависимости от окончательных требований, финансовых возможностей и подписанных договоров купли-продажи, если они будут заключены.

Как сообщал ЦАМТО, сами истребители F-16AM/BM будут закуплены из состава ВВС Дании.

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