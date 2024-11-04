В соцсетях обсуждают фотографию, на которой оптика баллистической ракеты КНДР могла запечатлеть американский спутник

Источник изображения: topwar.ru

Одно из испытаний северокорейской баллистической ракеты вызвало активное обсуждение, как в экспертном сообществе, так и среди пользователей соцсетей. Причиной тому снимок, опубликованный ЦТАК.

На вышеупомянутой фотографии камера, установленная на проходившую испытания МБР, запечатлела космический объект, схожий с американским разведывательным спутником.

Источник изображения: topwar.ru

Некоторые эксперты считают, что КНДР опубликовало данный снимок в качестве предупреждения своих геополитических врагов, в первую очередь США, о том, что страна имеет возможности и технологии для войны в том числе и в космическом пространстве. Между тем, ряд специалистов выразили скепсис по поводу возможности Пхеньяна сбивать американские спутники и выдвинули гипотезу, что на выложенном ЦТАК кадре всего-навсего часть той же ракеты, которую запечатлела камера после её отделения.

Как бы то ни было, Северная Корея продолжает развивать и модернизировать свои вооружения. В свою очередь, данный факт сильно раздражает США и их союзников, особенно на фоне сближения КНДР с Россией и Китаем.

Напомним, что в последние дни на Западе активно обсуждают якобы переброску северокорейских военных в Курскую область РФ. При этом как в России, так и в КНДР данную информацию отрицают.