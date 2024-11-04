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Военное обозрение

Кильский институт экономики: в 2025 году поток военной и финансовой помощи Украине может значительно сократиться

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Источник изображения: topwar.ru

Западная пресса продолжает серию публикаций, в которых утверждается, будто бы поток военной помощи Украине скоро если не иссякнет полностью, то значительно сократится. Одну из таких публикаций делает британская пресса со ссылкой на доклад, подготовленный Кильским институтом мировой экономики (ФРГ).

Немецкие эксперты делают акцент на том, что «возникает фактор нестабильности в дальнейшем финансировании Украины». Нетрудно догадаться, что таким «фактором» они называют возможную победу Трампа на выборах в США. То есть, выборов ещё не было, но европейские «специалисты» уже рисуют «мрачные картины» с «угрозами демократии».

Ещё одним фактором нестабильности в Кильском институте называют то, что с недавних пор гарантии оказания помощи Украины основываются на изъятии прибыли, получаемой от замороженных на Западе российских активов. То есть, в Европе опасаются, что эти гарантии для Украины с их стороны могут обнулиться, если вдруг в ЕС однажды решат не продлевать санкции в отношении российских активов.

Из материала:

В 2025 году военная помощь Украине может сократиться до 29 млрд евро, а финансовая – до 27 млрд. При этом Украина всё больше зависит от поставок оружия и техники, а получает её всё меньше.

Британская пресса, ссылаясь на экспертов того же немецкого института, пишет, что для изменения ситуации на фронте Украине нужно в разы больше техники и боеприпасов и значительно больше солдат.

Напомним, что Зеленский на днях обвинил Запад в том, что с начала года Украина не получила 90 процентов обещанного ей оружия.

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