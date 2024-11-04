Николай Патрушев: США хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай

ЦАМТО, 1 ноября. США с союзниками по НАТО хотят в военных целях получить доступ в Черное море через Дунай, используя для этого внутренние водные пути Европы.

Об этом заявил помощник президента России, председатель Морской комиссии РФ Николай Патрушев, выступая в Крыму на совещании по вопросам судостроения.

Вашингтон и их союзники по альянсу "всеми силами стремятся сохранить свое доминирование, в том числе в Мировом океане", отметил Н.Патрушев.

По его словам, натовцы вынашивают планы "по расширению военно-морского присутствия в Черном море, по изменению режима черноморских проливов, установленных конвенцией Монтре, по использованию в военных целях внутренних водных путей Европы для доступа в Черное море через Дунай".

В соответствии с Морской доктриной РФ, Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил Н.Патрушев.

"Снижение роли России как морской державы в Черноморском регионе является одним из направлений действий недружественных государств Запада в контексте проводимой ими политики, направленной на нанесение стратегического поражения нашей стране", – цитирует "РИА Новости" Н.Патрушева.

В соответствии с Морской доктриной РФ, Черное и Азовское моря относятся к важным районам обеспечения национальных интересов России в Мировом океане, напомнил он.