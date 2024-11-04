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Интерфакс-АВН

Россия сожалеет, что Турция продолжает военно-техническое сотрудничество с Украиной - Лавров

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БЛА "Байрактар" ВС Украины
БЛА "Байрактар" ВС Украины.
Источник изображения: Yulii Zozulia/Keystone Press Agency/globallookpress

Москва. 1 ноября. ИНТЕРФАКС - В Москве ценят усилия Турции по содействию в урегулировании украинского кризиса, но сожалеют в связи с тем, что Анкара продолжает военно-техническое сотрудничество с Киевом, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Ценим усилия Турции по содействию урегулированию украинского кризиса. Именно турецкая сторона весной 2022 года предоставила стамбульскую площадку для консультаций с представителями Киева, способствовала заключению "зерновой сделки", - заявил Лавров в интервью турецкой газете "Хюрриет".

По словам министра, "стамбульские переговоры "похоронили" англосаксы, запретив (президенту Украины Владимиру - ИФ) Зеленскому заключать соглашения, которые могли бы остановить боевые действия и обеспечить баланс интересов вовлеченных сторон".

При этом Лавров отметил, что "к сожалению, Анкара продолжает сотрудничество с киевским режимом в военно-технической сфере".

"Турецкое оружие используется ВСУ для убийства российских военных и мирных граждан. Это не может не вызывать недоумения на фоне заявлений руководства Турции о готовности предоставить посреднические услуги", - заявил глава МИД РФ.

При этом он считает, что "на данный момент мир в планы наших противников не входит".

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Персоны
Лавров Сергей
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