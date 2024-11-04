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Польская пресса решили изучить обратную сторону поставок натовского оружия и военной техники Украине.
Авторы издания «Интерия» пишут о том, что Россия уже получила в своё распоряжение несколько танков западного производства, включая M1A1 Abrams. Теперь, как пишут в польской прессе, «русские получат доступ к американским технологиям, использованным в этих боевых машинах».
Из материала:
Также указывается на то, что изучение штатного вооружения натовских танков позволит России значительно усовершенствовать защиту собственной бронетехники.
Напомним, что ранее в западной прессе выражали «озабоченность» в связи с тем, что многие образцы трофейной техники Россия вывозит на Урал. «Озабоченность» выражалась в публикациях такого характера:
Но если такая озабоченность возникла, так делайте проще – не поставляйте киевскому режиму то, технологиями чего так боитесь невольно «поделиться» с российской армией…