Источник изображения: topwar.ru

Польская пресса решили изучить обратную сторону поставок натовского оружия и военной техники Украине.

Авторы издания «Интерия» пишут о том, что Россия уже получила в своё распоряжение несколько танков западного производства, включая M1A1 Abrams. Теперь, как пишут в польской прессе, «русские получат доступ к американским технологиям, использованным в этих боевых машинах».

Из материала:

Соответственно, у Вооружённых сил России появятся новые, более эффективные, средства и методы для борьбы с такой бронетехникой. Армия России также получит больше информации о применяемых в танках (НАТО) системах и технологиях.

Также указывается на то, что изучение штатного вооружения натовских танков позволит России значительно усовершенствовать защиту собственной бронетехники.

Напомним, что ранее в западной прессе выражали «озабоченность» в связи с тем, что многие образцы трофейной техники Россия вывозит на Урал. «Озабоченность» выражалась в публикациях такого характера:

Теперь русские разберут «Абрамсы» и «Леопарды» до винтика на своих заводах, тщательно изучат броню и будут использовать это в собственных военных целях.

Но если такая озабоченность возникла, так делайте проще – не поставляйте киевскому режиму то, технологиями чего так боитесь невольно «поделиться» с российской армией…