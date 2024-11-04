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ТАСС

Сеул примет решение о поставках оружия Киеву исходя из развития связей РФ и КНДР

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Флаги Южной Кореи и США
Флаги Южной Кореи и США.
Источник изображения: Reuters

Как заявил глава южнокорейского МИД Чо Тхэ Ёль, Вашингтон и Сеул рассчитывают "увидеть уровень вовлеченности" якобы находящихся в РФ войск КНДР, а также "понять, какого рода ответные услуги получит КНДР от России"

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. США и Республика Корея рассчитывают принять соответствующие меры, в том числе в вопросе поддержки Украины, в зависимости от того, каким образом будет развиваться военное сотрудничество России и КНДР. Об этом заявил министр иностранных дел Республики Корея Чо Тхэ Ёль выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи, состоявшихся в Вашингтоне.

"Соответствующие меры будут приниматься в зависимости от того, как станут развиваться события в военном сотрудничестве между КНДР и Россией", - сказал он. По утверждению главы южнокорейского МИД, Вашингтон и Сеул рассчитывают "увидеть уровень вовлеченности" якобы находящихся в РФ войск КНДР, а также "понять, какого рода ответные услуги получит КНДР от России".

"Нам необходимо будет понять это прежде, чем принять то или иное решение относительно поставок оружия Украине", - сказал он. При этом глава южнокорейского МИД подчеркнул, что на данный момент Сеул не готов озвучивать какую-либо конкретику на этот счет.

24 октября президент Республики Корея Юн Сок Ёль сказал, что Сеул может пересмотреть отказ от поставок летального вооружения на Украину "с более гибких позиций". Южнокорейские СМИ считали более вероятными "косвенные поставки" США или другим странам, а не прямой экспорт боеприпасов на Украину. Под "косвенными" понимаются поставки в страны, оказывающие помощь Украине. Также СМИ сообщали, что в соответствии с поэтапным подходом оборонительное вооружение, такое как средства ПВО, имело бы приоритет над наступательным. В Москве указывали, что передача летального вооружения Украине приведет к разрушению двусторонних отношений с Республикой Корея.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. 

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