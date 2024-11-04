Войти
ТАСС

США и союзники изучат дополнительные меры в ответ на сближение РФ и КНДР

216
0
0
Государственный секретарь США Энтони Блинкен
Государственный секретарь США Энтони Блинкен.
Источник изображения: Турар Казангапов/ ТАСС

Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен также заявил, что Вашингтон будет укреплять поддержку обороны Украины

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты намерены рассмотреть возможность выработки вместе с союзниками "дополнительных мер" в ответ на укрепление сотрудничества Москвы и Пхеньяна в сфере безопасности. Об этом сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Но мы будем консультироваться с союзниками и партнерами относительно дополнительных шагов и каких-то дополнительных мер, которые можем выработать", - сказал он, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея, состоявшихся в Вашингтоне. Глава американской дипломатии комментировал предполагаемую переброску в Россию военнослужащих КНДР и утверждения Вашингтона о возможности их задействования в Курской области. "Что касается США, то, как я уже упомянул ранее, вы увидите очень скоро направление Украине дополнительной военной помощи. Объявлено [об этом будет] в ближайшие дни, а также в предстоящие месяцы", - отметил Блинкен. Он обещал, что коллективный Запад будет "укреплять <...> поддержку обороны Украины" при помощи "всего, что необходимо [Киеву], чтобы эффективно защищаться".

Между тем участвовавшего в пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина спросили, могут ли ВСУ удержаться в Курской области, если против них там будут действовать и военнослужащие КНДР. "Сможет ли Украина удержаться в Курской области? Ответ - да. <...> Да, я считаю, что они смогут удержать территорию, если захотят это сделать. У них есть варианты. Они могут поступить по-разному, но если они решат это сделать, они смогут ее удержать", - утверждал в ответ глава Пентагона.

Как отметил в четверг пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Москва привержена развитию отношений с Пхеньяном во всех областях и это не должно никого ни пугать, ни заботить. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она заверила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории. По информации Минобороны России, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 28,6 тыс. военнослужащих и 180 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Компании
Минoбороны РФ
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 04.11 09:55
  • 1
Как выглядит и на что способен самый массовый гусеничный БТР Северной Кореи
  • 04.11 09:43
  • 5369
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 04.11 05:39
  • 2
Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)
  • 04.11 04:25
  • 16
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 03.11 18:24
  • 3
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 03.11 17:08
  • 2
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 03.11 15:29
  • 5
Перспективы группы «Вагнер» после гибели Пригожина под вопросом
  • 03.11 15:01
  • 2
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 03.11 14:50
  • 1
Защиту и техническую часть самоходного миномета "Дрок" улучшат по итогам применения в СВО
  • 03.11 13:36
  • 4
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 03.11 05:53
  • 5
"Удары неизбежны". Пентагон нащупал "слабость" в российской обороне
  • 02.11 20:42
  • 1
Против России готовят солдат от имени королевы Франции
  • 02.11 19:42
  • 0
Ответ на "Способен ли китайский танк «Тип 99» превзойти М1 «Абрамс» или российский Т-90? (The National Interest, США)"
  • 01.11 13:59
  • 0
Вашингтон берется за Босфор и Дарданеллы
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи