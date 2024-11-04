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Интерфакс-АВН

Иран готовится нанести удар по Израилю с территории Ирака - СМИ

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Кадры учений в Иране
Кадры учений в Иране с поражением заданных целей ракетами.
Источник изображения: topwar.ru

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - По данным израильской разведки, Иран планирует нанести масштабный удар по Израилю с территории Ирака в ближайшие дни, сообщает в четверг Axios со ссылкой на источники.

"Израильская разведка предполагает, что Иран готовится атаковать Израиль с иракской территории в ближайшие дни, возможно, до президентских выборов в США", - информирует портал.

Согласно данным израильской разведки, при проведении атаки Иран может использовать большое количество БПЛА и баллистических ракет.

Axios не уточняет, кто именно будет наносить эти удары с территории Ирака. В этой стране действуют проиранские шиитские военизированные формирования.

Израиль в ночь на 26 октября нанес серию авиаударов по военным объектам Ирана, в результате которых погибли четыре иранских военнослужащих. Это был ответ на ракетный обстрел Израиля, проведенный иранскими силами ранее этой осенью.

Во вторник постпред Ирана при ООН Амир Саид Иравани заявил, что Тегеран оставляет за собой право ответа на удар Израиля и он будет полностью соответствовать международному праву.

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