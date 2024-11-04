Пентагон сообщил о намерении Запада нарастить поставки оружия Киеву

Вашингтон объявит о дополнительной военной помощи в ближайшие дни, отметил американский министр обороны Ллойд Остин

ВАШИНГТОН, 31 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты и их союзники намерены нарастить поставки Украине артиллерии, средств ПВО и других вооружений. Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин, выступая на совместной пресс-конференции по итогам переговоров в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Республики Корея, состоявшихся в Вашингтоне.

"По указанию президента США продолжат наращивать военную поддержку Украины так же, как наши союзники и партнеры в контактной группе по военному содействию Украине", - заявил Остин. По его словам, речь идет, в частности, об "артиллерии, ПВО, бронетехнике, боеприпасах". "США объявят о дополнительной военной помощи Украине в ближайшие дни", - подчеркнул глава Пентагона.

Президент России Владимир Путин подчеркивал, что поставки Украине новых вооружений не изменят ситуацию на фронте, а лишь ведут к затягиванию конфликта.