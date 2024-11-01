Отправка военных КНДР в зону СВО может побудить третьи страны к аналогичным действиям - глава Пентагона

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Возможное присутствие военных из КНДР в зоне СВО на Украине может привести к потенциальному расширению конфликта за счет вовлечения военных из третьих стран на стороне Киева, заявил министр обороны США Ллойд Остин.

"Да, это может побудить других предпринять действия, различные виды действий, но я не буду рассуждать о том, что именно может произойти", - сказал глава Пентагона на совместной с южнокорейским коллегой Кимом Йонг Хёном пресс-конференции, отвечая на вопрос журналиста.

"Можем ли мы остановить отправку войск КНДР? Мы, конечно, можем работать с другими, чтобы воспрепятствовать этому (...). Но я не имел в виду, что мы можем это остановить. Но, конечно, их действия имеют последствия" - отметил он.