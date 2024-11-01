Запад стремится оправдать готовность отправки войск НАТО на Украину - постпред РФ при ООН

Нью-Йорк (ООН). 31 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты и Запад, используя бездоказательные утверждения о якобы имеющей место отправке военных КНДР в зону СВО, преследуют цель оправдать готовность отправить на Украину войска НАТО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации по Украине.

"Появление (...) утверждений о переброске на украинский фронт военнослужащих КНДР никого не должно удивить. Все эти случаи объединяет одно: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств" - сказал российский дипломат.

"Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу - попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО" на Украину - отметил постпред РФ.

Он подчеркнул: "Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества".

При этом Небензя отметил, что "скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов (...) уже попросту невозможно", а США и их союзники "мобилизуют на помощь Зеленскому весь военный и разведывательный потенциал НАТО".

Еще одной задачей "в сегодняшнем западном шоу в СБ" Небензя назвал попытку склонить Южную Корею к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, побудить ее "поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения".