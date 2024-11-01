Войти
Интерфакс-АВН

Запад стремится оправдать готовность отправки войск НАТО на Украину - постпред РФ при ООН

245
0
0
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
Источник изображения: © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

Нью-Йорк (ООН). 31 октября. ИНТЕРФАКС - Соединенные Штаты и Запад, используя бездоказательные утверждения о якобы имеющей место отправке военных КНДР в зону СВО, преследуют цель оправдать готовность отправить на Украину войска НАТО, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза Организации по Украине.

"Появление (...) утверждений о переброске на украинский фронт военнослужащих КНДР никого не должно удивить. Все эти случаи объединяет одно: голословные утверждения, отсутствие каких-либо мало-мальски убедительных доказательств" - сказал российский дипломат.

"Видим в разыгранном сегодня перед нами спектакле единственную задачу - попытаться "задним числом" оправдать собственное решение отправить войска НАТО" на Украину - отметил постпред РФ.

Он подчеркнул: "Российское взаимодействие с КНДР и в военной, и в других сферах соответствует международному праву и не нарушает его. Оно не направлено против третьих стран и не представляет никакой угрозы для государств региона или международного сообщества".

При этом Небензя отметил, что "скрыть факты появления на территории, подконтрольной киевскому режиму, натовских солдат и специалистов (...) уже попросту невозможно", а США и их союзники "мобилизуют на помощь Зеленскому весь военный и разведывательный потенциал НАТО".

Еще одной задачей "в сегодняшнем западном шоу в СБ" Небензя назвал попытку склонить Южную Корею к более активному военно-техническому сотрудничеству с Киевом, побудить ее "поставлять ему крайне востребованные летальные вооружения".

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Компании
ООН
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ