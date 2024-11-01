Пхеньян подтвердил проведенный запуск межконтинентальной баллистической ракеты по приказу Ким Чен Ына - ЦТАК

Южная Корея осудила запуск и пообещала ввести новые санкции

Гонконг. 31 октября. ИНТЕРФАКС - Пхеньян подтвердил проведенный в четверг утром запуск межконтинентальной баллистической ракеты в сторону Японского моря.

"В четверг ракетное управление КНДР провело очень важное испытание. Испытательный пуск, проведенный по приказу главы государства КНДР, обновил последние данные о стратегическом ракетном потенциале КНДР и продемонстрировал современность и надежность ее самого мощного в мире стратегического средства сдерживания", - цитирует ЦТАК заявление представителя Минобороны КНДР.

Отмечается, что северокорейский лидер Ким Чен Ын назвал запуск КНДР межконтинентальной баллистической ракеты демонстрацией "воли страны к противодействию противникам".

"Испытательный огонь является надлежащей военной акцией, которая полностью отвечает цели информирования противников, которые в последнее время намеренно обостряли ситуацию в регионе и представляли угрозу безопасности нашей Республики, о нашей готовности к противодействию, а также представляет собой необходимый процесс в ходе постоянного развития нашего государства ", - цитирует ЦТАК Ким Чен Ына.

По его словам, "КНДР никогда не изменит линии на укрепление своих ядерных сил".

"Ситуация с безопасностью в нашем государстве и постоянно обостряющиеся потенциальные угрозы и вызовы требуют от нас дальнейшего укрепления наших современных стратегических ударных сил и более совершенного реагирования наших ядерных сил. Я подтверждаю, что КНДР никогда не изменит своей линии на укрепление своих ядерных сил", - заявил он.

Тем временем Южная Корея сообщила, что введет новые санкции в отношении Пхеньяна в ответ на произведенный запуск МБР.

Как сообщает "Ренхап" со ссылкой на администрацию президента Юн Сок Еля, решение было принято на экстренном заседании Совета национальной безопасности, состоявшемся вскоре после того, как южнокорейские военные зафиксировали запуск ракеты из района Пхеньяна утром в четверг.

"В ответ на провокацию Северной Кореи Совет национальной безопасности принял решение ввести новые односторонние санкции против Северной Кореи", - говорится в пресс-релизе администрации президента.

Отмечается, что Сеул будет тесно сотрудничать с дружественными странами и ООН для обеспечения более эффективного применения существующих международных санкций против Пхеньяна.

В свою очередь, президент Южной Кореи распорядился дать "решительный ответ" на провокации КНДР и "тщательно подготовиться к тому, чтобы Северная Корея не смогла спланировать неожиданную провокацию".

Постоянные члены Совета национальной безопасности Южной Кореи "решительно осудили" провокации Севера как серьезную угрозу миру и безопасности на Корейском полуострове и во всем мире.

Они пообещали твердо и быстро реагировать на любую северокорейскую провокацию, основываясь на солидной совместной оборонной позиции Южной Кореи и США, и еще больше укреплять трехстороннее сотрудничество в области безопасности с США и Японией.

Ранее сообщалось, что КНДР запустила межконтинентальную баллистическую ракету утром в четверг.

В Минобороны Японии сообщили, что выпущенная Пхеньяном ракета летела 1 час 26 минут. Это самый продолжительный из ранее фиксировавшихся полетов северокорейских баллистических ракет.