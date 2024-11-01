Войти
Интерфакс-АВН

Вашингтон осуждает Пхеньян за испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Белый дом

228
0
0
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022
Испытательный запуск северокорейской межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-17", 18.11.2022.
Источник изображения: ЦТАК

Ракета пролетела 1 тыс. км за почти полтора часа

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - США решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР утром в четверг, сообщил Белый дом.

"США решительно осуждают испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Шона Сэветта, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что произведенный пуск "является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

По данным Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, "пуск не представляет непосредственной угрозы для американского персонала, территории, или наших союзников", однако он "усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

"Мы настоятельно призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и вступить в серьезный диалог", - подчеркнули в Белом доме.

США, согласно сообщению, работают в координации со своими союзниками и партнерами и "примут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской территории, а также союзников из Республики Кореи и Японии".

Между тем, в Минобороны Японии также подтвердили, что северокорейская баллистическая ракета является межконтинентальной.

В ведомстве сообщили, что выпущенная в четверг Пхеньяном ракета летела 1 час 26 минут. Это самый продолжительный из ранее фиксировавшихся полетов северокорейских баллистических ракет.

По данным Минобороны Японии, дальность полета северокорейской ракеты оценивается примерно в 1 тыс. км, а максимальна высота полета - более 7 тыс. км, что делает ее полет самым "высотным" из ранее фиксировавшихся.

Ведомство проводит подробный анализ, чтобы установить, была ли эта ракета МБР нового типа.

Ранее сообщалось, что запущенная утром в четверг с территории КНДР предполагаемая межконтинентальная баллистическая ракета уже упала за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии к западу от острова Окусири близ Хоккайдо.

Южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян в четверг утром запустил межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
США
Южная Корея
Япония
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ