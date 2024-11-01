Вашингтон осуждает Пхеньян за испытание межконтинентальной баллистической ракеты - Белый дом

Ракета пролетела 1 тыс. км за почти полтора часа

Вашингтон. 31 октября. ИНТЕРФАКС - США решительно осуждают запуск межконтинентальной баллистической ракеты КНДР утром в четверг, сообщил Белый дом.

"США решительно осуждают испытание КНДР межконтинентальной баллистической ракеты", - говорится в заявлении представителя Совета национальной безопасности Шона Сэветта, опубликованном на сайте Белого дома.

Отмечается, что произведенный пуск "является вопиющим нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН".

По данным Индо-Тихоокеанского командования вооруженных сил США, "пуск не представляет непосредственной угрозы для американского персонала, территории, или наших союзников", однако он "усиливает напряженность и рискует дестабилизировать ситуацию с безопасностью в регионе".

"Мы настоятельно призываем все страны осудить эти нарушения и призываем КНДР прекратить свои дестабилизирующие действия и вступить в серьезный диалог", - подчеркнули в Белом доме.

США, согласно сообщению, работают в координации со своими союзниками и партнерами и "примут все необходимые меры для обеспечения безопасности американской территории, а также союзников из Республики Кореи и Японии".

Между тем, в Минобороны Японии также подтвердили, что северокорейская баллистическая ракета является межконтинентальной.

В ведомстве сообщили, что выпущенная в четверг Пхеньяном ракета летела 1 час 26 минут. Это самый продолжительный из ранее фиксировавшихся полетов северокорейских баллистических ракет.

По данным Минобороны Японии, дальность полета северокорейской ракеты оценивается примерно в 1 тыс. км, а максимальна высота полета - более 7 тыс. км, что делает ее полет самым "высотным" из ранее фиксировавшихся.

Ведомство проводит подробный анализ, чтобы установить, была ли эта ракета МБР нового типа.

Ранее сообщалось, что запущенная утром в четверг с территории КНДР предполагаемая межконтинентальная баллистическая ракета уже упала за пределами Исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Японии к западу от острова Окусири близ Хоккайдо.

Южнокорейские военные сообщили, что Пхеньян в четверг утром запустил межконтинентальную баллистическую ракету по навесной траектории.