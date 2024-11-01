В США заявили, что участие КНДР в СВО может привести к новым формам поддержки Киева

Министр обороны США Ллойд Остин призвал власти КНДР вывести войска из РФ

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Возможное участие КНДР в специальной военной операции (СВО) России на Украине способно привести к новым формам поддержки Киева коллективным Западом. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на совместной с коллегой из Республики Корея Ким Ён Хёном пресс-конференции в Пентагоне. В четверг в Вашингтоне состоятся переговоры в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.

"Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это (возможное участие Пхеньяна в СВО - прим. ТАСС) может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться", - заявил Остин. Он комментировал вопрос о том, способно ли возможное участие Пхеньяна в СВО привести к тому, что западные страны начнут направлять своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева.

"Как и мой коллега, министр Ким, я призываю их (власти КНДР - прим. ТАСС) вывести их войска из России. У этого (предполагаемого участия КНДР в СВО - прим. ТАСС) действительно есть потенциал продления конфликта или расширения конфликта. Если это будет продолжаться", - сказал Остин. "Я призываю их (руководителей в Пхеньяне - прим. ТАСС) прекратить потенциально дестабилизирующее поведение как в регионах Индийского и Тихого океанов, так и теперь на европейском театре [военных действий]", - отметил шеф Пентагона.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем.