Войти
ТАСС

В США заявили, что участие КНДР в СВО может привести к новым формам поддержки Киева

234
0
0
Глава Пентагона Ллойд Остин
Глава Пентагона Ллойд Остин.
Источник изображения: © AP Photo/ Efrem Lukatsky

Министр обороны США Ллойд Остин призвал власти КНДР вывести войска из РФ

ВАШИНГТОН, 30 октября. /ТАСС/. Возможное участие КНДР в специальной военной операции (СВО) России на Украине способно привести к новым формам поддержки Киева коллективным Западом. Такое мнение высказал министр обороны США Ллойд Остин, выступая на совместной с коллегой из Республики Корея Ким Ён Хёном пресс-конференции в Пентагоне. В четверг в Вашингтоне состоятся переговоры в формате "2 + 2" с участием глав внешнеполитических и военных ведомств США и Южной Кореи.

"Вы упомянули о моих высказываниях насчет потенциального расширения этого конфликта. Да, это (возможное участие Пхеньяна в СВО - прим. ТАСС) может подтолкнуть других предпринять действия, различные виды действий. Но я не стану строить догадки о том, что именно может произойти. Есть ряд вариантов того, что может случиться", - заявил Остин. Он комментировал вопрос о том, способно ли возможное участие Пхеньяна в СВО привести к тому, что западные страны начнут направлять своих военнослужащих на Украину для участия в боевых действиях на стороне Киева.

"Как и мой коллега, министр Ким, я призываю их (власти КНДР - прим. ТАСС) вывести их войска из России. У этого (предполагаемого участия КНДР в СВО - прим. ТАСС) действительно есть потенциал продления конфликта или расширения конфликта. Если это будет продолжаться", - сказал Остин. "Я призываю их (руководителей в Пхеньяне - прим. ТАСС) прекратить потенциально дестабилизирующее поведение как в регионах Индийского и Тихого океанов, так и теперь на европейском театре [военных действий]", - отметил шеф Пентагона.

Комментируя на днях опубликованные Сеулом "спутниковые снимки", которые якобы говорят о присутствии в России военных из КНДР, российский президент Владимир Путин назвал такие фотографии "серьезной вещью". Однако при этом он отметил, что военнослужащие НАТО уже давно напрямую вовлечены в украинский конфликт. Путин указал, что в Договоре о стратегическом партнерстве между Москвой и Пхеньяном есть пункт о совместной обороне. В свою очередь официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила 30 октября, что стратегическое сотрудничество Москвы и Пхеньяна не носит необычный или чрезвычайный характер, несмотря на попытки Запада его демонизировать. Она отметила, что тем, кто настроен на мирное взаимодействие с Москвой, беспокоиться вообще не о чем. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
КНДР
Россия
США
Украина
Южная Корея
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 01.11 08:53
  • 5345
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 01.11 05:48
  • 1
На Западе оценили «революционную» ракету Ирана
  • 01.11 04:24
  • 1
Глава МИД Армении: у нас с Россией есть разногласия, но у стран крепкие экономические связи
  • 01.11 02:58
  • 1
Правительство Марокко близко к закупке самолетов ВТА C-390 "Миллениум"
  • 31.10 12:10
  • 0
Отчаяние Киева: удар по Беларуси
  • 31.10 08:52
  • 1
NYT: США готовятся к возможной войне с КНР, изучая опыт украинского конфликта
  • 31.10 08:39
  • 4
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 31.10 03:26
  • 1
В США рассказали о неожиданной роли бомбардировщика B-21
  • 31.10 03:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 3.
  • 31.10 01:16
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн", и не только. Часть 2.
  • 31.10 00:07
  • 0
К вопросу о "мировой истории войн" :), и не только. Часть 1.
  • 30.10 17:52
  • 1
Российские подлодки класса "Борей" — пожалуй, лучшие на планете (The National Interest, США)
  • 30.10 17:31
  • 0
Ответ на "Великобритания проведет крупнейшую за 50 лет реформу Министерства обороны"
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ