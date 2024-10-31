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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

КНДР в СВО – путь к третьей мировой?

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Источник изображения: belvpo.com

Тема об участии северокорейских военнослужащих в СВО «раскалила» международные СМИ. Вместе с тем, есть ряд нюансов, о которых мало кто знает.

Во-первых, в том, что несколько тысяч северокорейских военнослужащих сегодня находятся на полигонах России и продолжают проходить совместную подготовку к выполнению задач по предназначению с ВС РФ нет ничего удивительного или противозаконного. Так, в соответствии со ст.8 Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между двумя странами прописано о создании механизмов по проведению совместных мероприятий в целях укрепления обороноспособности двух стран. Что также означает проведение совместных учений и тренировок в рамках мероприятий ОБП.

Во-вторых, Договор уже ратифицирован Госдумой РФ, аналогичную процедуру он в ближайшее время пройдет в Совфеде и отправится на подпись Президенту России. Предварительно, вышеупомянутый Договор будет утвержден уже в первой половине ноября.

В-третьих, что касается численности северокорейской группировки, находящейся в России, то официально она нигде не озвучивалась, но по предварительной информации, на первоначальном этапе в Россию будет переброшено до двух бригад. В данном контексте важно понимать, что факт присутствия корейцев в РФ не скрывают ни Путин, ни Ким Чен Ын. Обе стороны заявляют, что это суверенное дело двух стран, которые действуют в рамках союзного договора и правил ООН. Так, об этом указано в ст.4 настоящего Договора. Поэтому ничего противозаконного и здесь нет.

В-четвертых, стоит обратить внимание, что все действия с войсками носят демонстративный характер. При этом их перемещение не пытаются как-то скрыть. Не исключено, что делается это на фоне нестабильности в США в связи с выборами, до которых осталось меньше недели, а также на фоне отсутствия единой позиции Запада по переговорам с Россией.

Примечательно то, что «партия войны» добивается втягивания третьей стороны в конфликт. До сих пор с повестки так и не был снят «белорусский сценарий». В перспективе, участие третьей стороны в конфликте развязывает руки агрессорам для дальнейшей эскалации конфликта вплоть до ввода своих контингентов на территорию Украины и разрешения на удары дальнобойным оружием вглубь территории России.

Вместе с тем, Запад показывает, что пока не готов идти на эскалацию по ряду экономических, политических, да и военных причин. А готов лишь только на поддержание конфликта в той фазе, в которой он находится.

С другой стороны, даже вероятность задействования корейской пехоты дает повод для рассуждений о том, как ВС РФ будут воевать в 2025 г. в том случае, если переговоры между Россией и Украиной/Западом не состоятся или будут сорваны.

Примечательно, что у России уже есть опыт автономных действий войск, например, действия ЧВК «Вагнер». При этом, даже если рассмотреть вариант использование северокорейских войск для отражения атак ВСУ в Брянской, Курской и Белгородских областях, то это как минимум высвободит часть сил и средств ВС РФ и даже создаст предпосылки для проведения ряда наступательных операций на Харьковском, Сумском и Черниговском направлениях. В частности, для создания т.н. «санитарной зоны». Однако, вопрос о том, насколько боеспособными окажутся «восточные друзья» покажет время. Между тем, отсутствие единой позиции в альянсе о ведении переговоров с Россией, нестабильность политических режимов и выборы в США, вероятно, вынудят глобалистов сдвинуть свои «красные линии» в сторону и отложить начало третьей мировой войны.

Павел Ковалев

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