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Военное обозрение

Глава СНБО Украины подтвердил планы Киева по дополнительной мобилизации ещё 160 тысяч украинцев

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Источник изображения: topwar.ru

Киевский режим планирует мобилизовать в ближайшее время еще 160 тысяч украинцев и, возможно, украинок, такими планами поделился с депутатами Верховной Рады секретарь СНБО Литвиненко.

Глава СНБО выступил в Верховной Раде с отчетом по мобилизации и планах по ее продлению. По словам Литвиненко, на сегодняшний день в Силы обороны Украины уже мобилизовано 1 млн 50 тысяч человек, но этого недостаточно. Планируется загнать в окопы еще 160 тысяч новобранцев, так что работы у ТЦК только прибавится.

Несколько слов о параметрах мобилизации. Всего в Силы обороны было призвано 1 млн 50 тысяч граждан. Планируется призвать более 160 тысяч человек. Указанное обеспечит доукомплектование воинских частей до 85%

- заявил Литвиненко.

Эти цифры только подтверждают большие потери ВСУ, потому что на фронте нет этого мобилизованного «миллиона» всушников, численность ВСУ гораздо ниже. К тому же последние события показали, что у украинской армии отсутствуют необходимые резервы, а они при таких объемах мобилизации должны быть. По данным некоторых украинских ресурсов, количество мобилизованных за месяц уже не покрывает потери ВСУ за аналогичный период. И эта негативная тенденция только увеличивается.

На Украине уже критикуют планы по дополнительной мобилизации, потому что для выполнения плана ТЦК начнут грести всех подряд. Уже сейчас командиры в армии жалуются на качество мобилизованных, которые не хотят воевать. Отсюда и провалы, дезертирство и отступление без приказов.

Дефицит живой силы в рядах ВСУ растёт. Отлавливают уже не так много, люди стали лучше прятаться от мобилизации, беспредел в кейсе Земобилизации растёт, добровольцев нет, растёт уровень дезертирства, растут потери, растёт разочарование масс, падает мотивация

- пишет канал «Легитимный».

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Литва
Украина
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