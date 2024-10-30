Украинский комбат: заморозка по линии фронта даст Украине несколько лет на эффективную подготовку к новым боевым действиям

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На Украине всё больше пессимизма относительно ранее озвученной задачи по «выходу на границы 1991 года». Причём обращается внимание на то, что в финальной версии своего «плана победы», представленной не так давно Зеленским в США, пункта о «выходе на границы 1991 года» нет вовсе.

Об этом заявил, в частности, украинский комбат Д.Кухарчук. По словам Кухарчука, «приоритет нужно отдавать не территориям, а жизни людей».

Из одного только этого заявления можно понять, сколь значительно поменялась риторика бандеровцев на Украине. Ещё несколько месяцев назад они громогласно провозглашали «готовность дойти до Москвы».

Представляющий командование 3-й отдельной штурмовой бригады Кухарчук:

И уже не будет иметь никакого значения, где вообще будут границы Украины, если в этой стране не будет украинцев. И ответа на вопрос о том, как вернуть потерянные территории, вероятно, нет ни у кого.

По словам украинского комбата, у тех, кто вынашивал какие-либо планы, надежды были на «чёрных лебедей», то есть на госпереворот в России, на раскол и смуту:

Они говорили что-то типа: о, сейчас Пригожин придёт…

Кухарчук высказывает собственные версии по поводу дальнейшего развития событий. Первый вариант:

Фронт обрушится, Россия займёт Украину, но вследствие партизанских действий часть территорий отстоять удастся.

Вариант второй:

Заморозка по линии фронта, после чего Украина получит несколько лет на то, чтобы эффективно подготовиться к новому витку боевых действий.

Новый виток он назвал «новым вторжением».

Сам Кухарчук явно склоняется ко второму варианту, по сути, давая всем нам лишний раз понять, в чём для России состоит опасность заморозки конфликта. Этот вариант будет напоминать «Минск-2», когда Запад выторговывал для Украины время, чтобы подготовить её армию. Этот факт не скрывают и участники тех переговоров - Меркель и Олланд.