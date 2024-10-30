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На Украине всё больше пессимизма относительно ранее озвученной задачи по «выходу на границы 1991 года». Причём обращается внимание на то, что в финальной версии своего «плана победы», представленной не так давно Зеленским в США, пункта о «выходе на границы 1991 года» нет вовсе.
Об этом заявил, в частности, украинский комбат Д.Кухарчук. По словам Кухарчука, «приоритет нужно отдавать не территориям, а жизни людей».
Из одного только этого заявления можно понять, сколь значительно поменялась риторика бандеровцев на Украине. Ещё несколько месяцев назад они громогласно провозглашали «готовность дойти до Москвы».
Представляющий командование 3-й отдельной штурмовой бригады Кухарчук:
По словам украинского комбата, у тех, кто вынашивал какие-либо планы, надежды были на «чёрных лебедей», то есть на госпереворот в России, на раскол и смуту:
Кухарчук высказывает собственные версии по поводу дальнейшего развития событий. Первый вариант:
Вариант второй:
Новый виток он назвал «новым вторжением».
Сам Кухарчук явно склоняется ко второму варианту, по сути, давая всем нам лишний раз понять, в чём для России состоит опасность заморозки конфликта. Этот вариант будет напоминать «Минск-2», когда Запад выторговывал для Украины время, чтобы подготовить её армию. Этот факт не скрывают и участники тех переговоров - Меркель и Олланд.