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ЦАМТО

Литовская компания RSI Europe приступила к поставкам БЛА "Шпак" ВС Литвы и Украины

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FPV-дрон "Шпак" (Shpak)
FPV-дрон "Шпак" (Shpak).
Источник изображения: armyrecognition.com

ЦАМТО, 29 октября. Литовская компания RSI Europe поставила первую партию FPV-дронов "Шпак" (Shpak) в рамках заключенного в августе с Агентством по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы контракта.

"Шпак" представляет собой 10-дюймовый квадрокоптер, основным предназначением которого является поражение целей с помощью крепящейся к нему боевой части (боеприпаса). Собственная масса БЛА – 2 кг, максимальная грузоподъемность – 5 кг, максимальная дальность полета – 25 км, максимальная скорость – 150 км/ч. Аппарат оснащается контактным взрывателем и может поражать цели на дальности до 2 км боевой частью весом 2 кг. В базовой конфигурации БЛА оснащен дневной камерой, но опционально предлагается поставка тепловизионной камеры для применения ночью.

"Шпак" оборудован двумя каналами связи – для передачи команд управления и видеоинформации, использует технологию скачкообразной перестройки частот для защиты от воздействия средств радиоэлектронной борьбы противника.

В состав комплекта входят БЛА, наземная станция управления и антенны, позволяющие операторам применять дроны с безопасных позиций на больших расстояниях.

Как сообщал ЦАМТО, МНО Литвы 9 августа сообщило, что власти страны выделили на закупку у литовских производителей для ВС Украины ударных БЛА на сумму 5 млн. евро. Еще 3 млн. евро были выделены на покупку аналогичного оборудования для Вооруженных сил Литвы.

Ранее Министерство обороны Украины провело под Киевом повторные испытания доработанных в соответствии с украинскими замечаниями боевых БЛА литовских производителей в условиях, приближенных к боевым. По итогам испытаний участвовавшие в них литовские компании представили МНО Литвы окончательные предложения о поставке.

В итоге Агентство по приобретению продукции оборонного назначения при МНО Литвы заключило контракты с 5 литовскими производителями: UAB Dangolakis, RSI Europe, LTMILTECH, GRANTA AUTONOMY и Unmanned Defense Systems.

ВС Литвы будет поставлено более 2,3 тыс. боевых FPV-дронов на сумму 3 млн. евро, для Вооруженных сил Украины – около 5 тыс. дронов тех же типов на 5 млн. евро. Дроны закупаются со всеми дополнительными принадлежностями, оборудованием и обучением.

Поставка всех FPV-дронов от 5 литовских производителей по заключенным контрактам как для ВС Украины, так и для ВС Литвы, будет завершена до конца этого года.

В настоящее время FPV-дроны являются основным средством поражения для действующих на линии боевого соприкосновения вооруженных формирований тактического звена, позволяя им бороться с живой силой, техникой и укрепленными сооружениями противника на большой дальности. Отсутствие эффективных средств борьбы с малоразмерными воздушными угрозами приводит к существенным потерям в районах их применения. Таким образом, с одной стороны требуется наращивать производство и подготовку кадров для применения данных средств поражения, а с другой активизировать разработки, производство и внедрение в войска систем для нейтрализации этой угрозы.

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Литва
Украина
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БПЛА
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