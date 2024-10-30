Войти
ЦАМТО

Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году более чем на 200 проц.

356
0
0
Военнослужащие ВС Ирана
Военнослужащие ВС Ирана.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 29 октября. Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое – более чем на 200%.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, слова которой приводит агентство ISNA.

"В бюджете, который должен покрыть все расходы страны, все усилия были направлены на то, чтобы удовлетворить оборонные нужды страны, к этому вопросу было проявлено особое внимание, поэтому военный бюджет увеличен более чем на 200%", – сказала Ф.Мохаджерани.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 30.10 15:46
  • 1
Уралвагонзавод поставил на поток производство "мангалов" для бронетехники
  • 30.10 13:52
  • 5316
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 30.10 10:58
  • 1
Песков назвал завод Rheinmetall на Украине законной военной целью для РФ
  • 30.10 09:31
  • 0
КНДР в СВО – путь к третьей мировой?
  • 30.10 08:17
  • 3
Даже с ограниченными возможностями Зеленский продолжает искать для Украины путь вперед (The New York Times, США)
  • 30.10 05:50
  • 1
В ЮАР ожидают прилет российских стратегических ракетоносцев
  • 30.10 02:51
  • 1
Между Россией и Ираном: новая железная дорога и новая ось против Запада (Le Monde, Франция)
  • 29.10 23:50
  • 10
В подземной лаборатории БПЛА из дронов-камикадзе делают многоразовые
  • 29.10 15:12
  • 1
Вучич: Сербия передаст Украине электрогенераторы и трансформаторы на сумму 8,4 млн. евро
  • 29.10 15:09
  • 1
Президент Швейцарии заявила, что ее страна не является стороной конфликта на Украине
  • 29.10 10:41
  • 2
Образец авиадвигателя - демонстратора ПД-35 прошел первый этап испытаний
  • 29.10 01:40
  • 0
И еще о Е.Тарле, "наезде" на него со стороны русских патриотов в СССР, и о Сталине.
  • 29.10 00:34
  • 0
Ответ на "Призрак цветных революций бродит по миру"
  • 28.10 21:55
  • 0
О нападении злых немцев на Россию в ПМВ.
  • 28.10 18:27
  • 25
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС