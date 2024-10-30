Иран увеличит оборонный бюджет страны в 2025 году более чем на 200 проц.

ЦАМТО, 29 октября. Оборонный бюджет Ирана в новом календарном году (наступит 21 марта 2025 года) будет увеличен втрое – более чем на 200%.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявила на пресс-конференции официальный представитель правительства Ирана Фатеме Мохаджерани, слова которой приводит агентство ISNA.

"В бюджете, который должен покрыть все расходы страны, все усилия были направлены на то, чтобы удовлетворить оборонные нужды страны, к этому вопросу было проявлено особое внимание, поэтому военный бюджет увеличен более чем на 200%", – сказала Ф.Мохаджерани.