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ТАСС

Дуда заявил, что Украина перестала считаться с Польшей в рамках конфликта с РФ

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Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда
Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда.
Источник изображения: inosmi.ru

Варшава больше не сможет передавать в таком количестве Киеву технику и оружие постсоветского производства, а передачу закупаемых на Западе вооружений польские власти исключают полностью, отмтеил президент республики

МОСКВА, 29 октября. /ТАСС/. Украина перестала считать Польшу одним из ключевых партнеров в контексте конфликта с Россией, поскольку Варшава уже не сможет оказывать военную помощь Киеву в прежних объемах. Об этом заявил президент республики Анджей Дуда в эфире радиостанции Radio Zet.

"В каком-то смысле так это может выглядеть", - ответил глава государства на вопрос ведущего радиостанции. По словам Дуды, Владимир Зеленский находится под давлением своих основных доноров, на его решения значительно влияет их позиция. Варшаве необходимо это учитывать, так как "жизнь жестока", подытожил глава польского государства.

Помимо того, президент в очередной раз заявил, что Варшава больше не сможет передавать в таком количестве Киеву технику и оружие постсоветского производства, а передачу закупаемых на Западе вооружений польские власти исключают полностью.

Совокупная помощь Варшавы Киеву с начала военного конфликта на Украине составила 3,3% ВВП республики или 100 млрд злотых ($26 млрд). Эта сумма включает в себя гуманитарную помощь и военные поставки, которые достигли $5 млрд. 

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Польша
Россия
Украина
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