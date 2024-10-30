Швеция выделяет Украине помощь в размере 63 млн евро - шведское министерство обороны

Брюссель. 29 октября. ИНТЕРФАКС - Правительство Швеции выделяет Украине 63 млн евро, которые пойдут на поддержку украинской оборонной промышленности и нужды вооруженных сил, сообщило шведское министерство обороны.

Из этих средств 20 млн запланированы "на поддержку промышленной базы Украины", 43 млн - "в качестве финансовой поддержки ряда многосторонних инициатив с целью оказания быстрой и эффективной поддержки вооруженным силам Украины", говорится в пресс-релизе министерства.

В нем отмечается, что помощь украинской промышленной базе "откроет дополнительные возможности для сотрудничества" между украинскими и европейскими оборонными предприятиями: для "совместной разработки инновационных решений, которые были непосредственно опробованы на поле боя", а также повышения потенциала Украины в производстве и обслуживании оборонной техники.