Пентагон заявил, что Остин знал о плане действий Киева в Курской области

По словам пресс-секретаря американского военного ведомства Сабрины Сингх, во время поездки на Украину министр смог лично ознакомиться со стратегией ВСУ в отношении этого российского региона

ВАШИНГТОН, 29 октября. /ТАСС/. Киев лично проинформировал министра обороны США Ллойда Остина по поводу плана действий украинских военных в Курской области. Об этом сообщила пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх на регулярном брифинге для журналистов.

"Министр, когда был на Украине, получил возможность лично ознакомиться с их планами в отношении Курской области", - сказала она.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа. На территории региона действует режим ЧС федерального характера. Жителей приграничных районов эвакуируют на безопасные территории.

По информации Минобороны РФ, Киев с начала боевых действий на курском направлении потерял более 27,1 тыс. военнослужащих и 177 танков. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.