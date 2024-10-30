Спутниковая разведка США: в Китае арсенал пусковых установок для ракет DF-26 вырос ещё на 59 единиц

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Как сообщает издание Global Defence News, в октябре 2024 года новые спутниковые снимки показали значительное увеличение китайского производства пусковых установок для баллистических ракет DF-26. Как говорят эксперты, это указывает на значительное укрепление стратегического арсенала Китая.

Снимок, сделанный радаром с синтезированной апертурой (SAR) компании Umbra, показал 59 мобильных пусковых установок на производственном объекте электромеханического оборудования Xinghang в Пекине. Это наблюдение подчеркивает растущие возможности Китая, вызывая важные стратегические опасения, особенно в Вашингтоне.

Недавнее увеличение производства DF-26 рассматривается как ответ на предполагаемые изменения в военном присутствии и союзах США в Индо-Тихоокеанском регионе, особенно вокруг Тайваня и Южно-Китайского моря.

DF-26 — это баллистическая ракета средней дальности из семейства Dong Feng, разработанная Китайской аэрокосмической научно-технической корпорацией (CASC). Имея дальность 4000 км, эта ракета способна поражать многочисленные цели в Индо-Тихоокеанском регионе, включая такие, как базы США на Гуаме. Эта твердотопливная двухступенчатая ракета имеет длину 14 метров и весит 20 тонн, способна нести полезную нагрузку от 1200 до 1800 кг, включая ядерные боеголовки.

Она размещена на мобильной пусковой установке Taian HTF5680, что обеспечивает быстрое и скрытное развертывание. Модульная конструкция DF-26 позволяет заменять боеголовки в зависимости от требований миссии, с вариантами как для ударов по наземным целям, так и для движущихся морских целей, поддерживаемых системой наведения на конечном участке.

По мере того, как Китай укрепляет свои стратегические силы, он продолжает расширять свои ядерные возможности. По оценкам США, к 2030 году ядерный арсенал Китая может превысить 1000 боеголовок.